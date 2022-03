Alberto Fernández habló de la violación en Palermo y respaldó las afirmaciones de Gómez Alcorta

El presidente Alberto Fernández calificó este jueves como "atroz" la violación grupal de una joven en el barrio porteño de Palermo, y en un acto en el CCK respaldó a la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, ante las críticas que la funcionaria recibió al considerar que los responsables de tan aberrante suceso "no son monstruos, sino varones socializados".

"Ayer leía a una presidenta de un partido opositor (aludía a Patricia Bullrich) que la criticaba a Eli porque había llamado la atención por un hecho atroz que habíamos visto, que es ese abuso y violación de una chica por parte de seis hombres", señaló Fernández sobre la polémica que se generó en torno a los dichos de Gómez Alcorta.

El Mandatario hablaba en el acto de presentación del ciclo "Nosotras movemos el mundo" , un encuentro que se realiza como parte de las actividades previstas para conmemorar el 8 de marzo próximo el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.



"Lo grave que es vivir en una sociedad que no iguala y que piensa que el hombre tiene cierta posición de dominio sobre la mujer", señaló Fernández, destacando que "En verdad, lo que Eli hacía en ese tuit era llamarnos la atención a todos nosotros, porque en algún lugar anida la idea de que los hombres pueden tener como objeto de divertimento a una mujer. Eso es horroroso por donde se lo mire".

"En el siglo XXI debería darnos vergüenza que la desigualdad exista. Si tan machos somos, hicimos este mundo, esto está mal y hay que cambiarlo. Asco me da vivir en una sociedad que no acepta la diversidad", apuntó.

“El mundo ha cambiado y no puede seguir siendo como era, por eso me propuse desde el primer día igualar y ganar espacio para el respeto. Las mujeres han entendido esto y pelean por esos espacios. Estos son momentos para reflexionar en conjunto y como sociedad, porque nadie debe tener una posición de privilegio en esta sociedad en función de su género o su identidad sexual”, explicó el mandatario, que estuvo acompañado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro de Cultura, Tristán Bauer, entre otros funcionarios del gabinete nacional, referentes sindicales y de organizaciones de mujeres y LGBTI+.

“Todos, todas y todes somos iguales, y tenemos que entenderlo. No se puede cambiar la realidad si uno no la asume, y en el siglo XXI debería darnos vergüenza que exista la desigualdad, que las mujeres tengan que recurrir al Estado para preservarse de hombres que las castigan”, agregó el Presidente.

También se refirió a la ampliación de la agenda de derechos para los colectivos de mujeres y LGBTI+, señalando "estoy empeñado en seguir trabajando para que esos derechos sigan ampliándose y, una vez más, el mundo cambió y las mujeres están presentes en la sociedad argentina”. Durante la ceremonia en el Auditorio Nacional, el jefe de Estado realizó un homenaje a las trabajadoras de nuestro país, en el que reconoció a distintas mujeres y LGBTI+ protagonistas de la construcción de una sociedad más igualitaria.

Fueron homenajeadas Sandra Cipolla, empresaria del sector pyme nacional; Mónica Alejandra González, cocinera de comedores comunitarios; Liliana Estigarribia Cardozo, promotora contra las violencias; Fran Bubani, científica; y Denise Abigail Lucero Martínez, funcionaria de la Fuerza Aérea. También recibieron sus distinciones Remigia Cáceres, acompañante de personas con discapacidad, quien no pudo asistir a la ceremonia; Claudia San Nicola, chofera de camiones; Valeria Pedamonte, operadora de la línea 144; y Natalia Becerra, albañila.

Asimismo, fueron reconocidas Marta Beatriz Gerez, trabajadora de casas particulares; Carina Nanci Aubert, maestra; Carolina Rodríguez, trabajadora rural; Claudia Maidana, médica; y Laura Trejo, operaria en una fábrica de alimentos.

Amalia Granata pidió "cerrar el Ministerio de la Mujer y el INADI"

Una de las voces más duras contra los dichos de Gómez Alcorta fue este jueves la de la diputada santafesina Amalia Granata, quien sostuvo que "hay que cerrar el Ministerio de la Mujer y el INADI, porque no sirven para nada".

En diálogo con Jonatan Viale en "Pan y circo", el ciclo vespertino de Radio Rivadavia, Granata señaló que "mujeres como Gómez Alcorta dicen pavadas para distraernos y sacar el enfoque de su incapacidad de manejar su Ministerio que es un gasto para el Estado, solamente un gasto y ninguna solución".

"La situación de la mujer es cada vez mas compleja y no lo digo por esta situación que se dio en las ultimas horas, sino porque el Ministerio de la Mujer es un gasto que no sirve para nada, lo usan para mantener a la militancia y solo para eso", enfatizó Granata. En ese sentido, consideró que "cuando Gomez Alcorta habla de que (los violadores de Palermo) son víctimas de la sociedad, no se dice que estos chicos fueron criados durante los gobiernos kirchneristas ¿Quiénes gobernaron durante todos esos años?, Háganse cargo de algo". "Si mañana me violan a mí, estas mujeres no van decir nada porque yo pienso diferente a ellas. No es un Ministerio para todas, es para la militancia", finalizó.