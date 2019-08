Amalia Granata bromeó sobre la salud de Florencia Kirchner y la cruzó el hijo de Alberto Fernández

Amalia Granata, diputada provincial electa de Santa Fe, escribió un polémico mensaje en su cuenta de Twitter en referencia a la salud de Florencia Kirchner, y causó el repudio de decenas de usuarios. "Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor", retwitteó la exmodelo tras el resultado de la dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones primarias.

"Sabes que me gustás y tus opiniones también. Pero jugar y burlarse de la salud de alguien. Vos tenés dos hijos sería muy triste que te pasara algo así. Estaría buenísimo que te retractes por respeto a todas las personas enfermas", expresó una mujer en sus redes. "Va a estar sentada en una banca, que empiece por respetarse ella y dar el ejemplo. No es eso lo que se llena la boca diciendo. No hagas lo que no te gusta que te hagan", agregó otra.

"Amalia sos diputada ¿Te parece bien que te burles de la gente? Nada bien haces", recalcó otra persona. Entre los que le respondieron también se encontraba Estanislao, el hijo del candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández. "Hacer chistes sobre la salud de una persona siendo diputada. MUY DE 4TA", aseguró el joven, en un tweet que obtuvo unos 9.000 "me gusta".

Florencia Kirchner -que es investigada en las causas Hotesur y Los Sauces- se encuentra desde febrero en Cuba. Viajó para hacer un curso de cine e Iba a regresar al país el 8 de marzo, pero se tuvo que quedar por una complicación en su salud.

En el parte médico que se envió desde La Habana para presentar en el TOF Nº 5, los médicos Charles Hall Smith y Roberto Castellanos Gutiérrez afirmaron que la hija de CFK tiene trastorno de estrés postraumático y sumó otros diagnósticos como síndrome purpúrico, que se traduce en manchas en la piel; una polineuropatía sensitiva desmielinizante de la que no se conoce el origen, pero se trata de un trastorno neurológico; y amenorrea, que es ausencia de menstruación y suele estar asociada a trastornos alimentarios.

En Cuba, vive en La Habana en un complejo de viviendas que queda cerca del Cimeq (Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas), según publicó la revista Noticias hace semanas. Allí cuenta con una internación ambulatoria y su rutina pasa por cumplir con el tratamiento, escribir, leer y chatear con amigos y amigas y con su madre, además de las videollamadas con Helena.