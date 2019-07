AMIA: 400 kilos de explosivos, 9 imputados en el exterior y dos expresidentes en el banquillo

por Cecilia Devanna

Alrededor de 400 kilos de explosivos, a base de nitrato de amonio y TNT nitroglicerina, en el interior de una camioneta Renault Trafic, fueron lo necesario para, hace 25 años, volar la sede de la AMIA, matar a 85 personas y herir a más de 150. Así lo cree la justicia argentina, que desde la UFI AMIA es la responsable de llevar adelante la investigación sobre el mayor atentado terrorista de la historia local.

También consideran que hay elementos para probar que el ataque se decidió en agosto de 1993, casi un año antes de perpetrarse, en una reunión, en la ciudad de Masha, Irán. Sin embargo, con nueve imputados extranjeros, difusiones rojas de Interpol y órdenes de captura internacional, el crimen permanece impune.

Su resolución parece aún hoy lejana, pero hay algo seguro: se trata del caso más complejo y escandaloso de la justicia nacional, en el que ni el poder político, ni judicial estuvieron a la altura de los hechos.

Ya hubo dos juicios vinculados al caso, un tercero se está desarrollando y el cuarto aún no empezó. Dos de esos debates es por el encubrimiento del atentado e involucran a los ex presidentes: Carlos Menem y Cristina Fernández de Kirchner. Menem ya fue juzgado “por el desvío de la pista Siria”, y absuelto, algo que aún no está firme. En tanto que CFK podría sentarse en el banquillo de los acusados en los próximos meses. Se la juzgará por su rol en el Pacto con Entendimiento con Irán.

Respecto de la organización del atentado, los investigadores del caso dan por probado que en el encuentro en que el que se ideó participaron las máximas autoridades del régimen que entonces gobernaba la República de Irán. Desde allí también habría salido la órden de que la preparación y ejecución estuviera a cargo del brazo armado del Hezbollah.

AMIA: indemnizaciones, duelo nacional y Hezbollah "terrorista" por decreto

Se considera que intervinieron tres grupos: uno operativo, otro de logística y un tercero encargado de la “limpieza”. El grupo “Ansar Allah”, vinculado al Hezbollah, fue quien apenas unos días después del ataque se adjudicó la autoría del atentado. El entonces jefe del servicio exterior de Hezbollah, Imad Moughnieh, es señalado como la persona encargada de dirigir la ejecución.

En tanto que el grupo operativo que materialmente realizó el atentado habría contado con el apoyo de funcionarios vinculados a la Embajada de Irán en Buenos Aires. Allí era encargado Mohsen Rabbani, responsable de asuntos culturales de la Embajada y quien habría tenido a su cargo el despliegue de un aparato de Inteligencia, y participado del atentado. En tanto que el grupo terrorista que se encargó de la parte final ingresó el 1 de julio y se retiró el mismo día del ataque.

En la actualidad hay nueve personas imputadas por el caso. Ocho son de origen iraní y uno, libanés. Este último fue identificado en 2016, bajo la gestión en la UFI AMIA de Sabrina Namer y Roberto Salum, como Salman Salman. Hasta entonces y desde 2009 se lo había buscado como Salman El Reda, tal como figuraba en los papeles apócrifos con los que ingresó al país vía Foz de Iguazu. Luego de establecerse la verdadera identidad de Salman Salman, el juez del caso, Rodolfo Canicoba Corral, dictó el año pasado, la orden de captura internacional.

A 25 años del horror en la AMIA, la Justicia sigue en deuda con las familias de las víctimas

Salman Salman está acusado de ser el coordinador del grupo del Hezbollah, que estuvo en Buenos Aires. Sobre siete de los nueve involucrados - Ali Akbar Velayati, Ministro de Relaciones Exteriores, y Hadi Soleimanpour, embajador de Irán en la Argentina, gozan de inmunidad diplomática- pesan “difusiones índice rojo” de Interpol. Hubo otros dos acusados, que ya fallecieron, entre ellos Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, presidente de la República de Irán.

Todos se encuentran en el exterior, por lo que no pudieron ser alcanzados por la justicia argentina. En los últimos días se buscó avanzar con el juicio en ausencia, una propuesta que surge poco viable y que no tiene aceptación de la gran mayoría de los familiares de las víctimas, que desde hace 25 años luchan para que se haga justicia.

Los juicios

A lo largo de este cuarto de siglo hubo dos juicios relacionados con el caso, otro está actualmente en vías de realización y el cuarto podría comenzar antes de fin de año.

1. 2001-2004. Con eje en Carlos Alberto Telleldín, último tenedor de la Trafic, terminó con todos los acusados absueltos. Puso en evidencia serias irregularidades y conductas delictivas en la etapa de instrucción. Abrió paso a la investigación por el primer encubrimiento del caso. Conocido como el “desvío de la pista Siria”, la investigación llevó los primeros diez años de la UFI AMIA, que se creó en 2004, tras el fin de este debate.

2. 2015-2019. Juicio por encubrimiento “desvío de la denominada Pista Siria”. Llevó al banquillo al ex presidente Carlos Menem, al jefe de su Inteligencia, Hugo Anzorregui, al primer juez de la causa, Juan José Galeano, a los ex fiscales Eamon Müllen y Juan José Barbaccia y a varios policías de la Federal, entre los 13 acusados.

3. 2019- Nuevo juicio a Telleldín, imputado como consecuencia del acondicionamiento y entrega de la camioneta Trafic presuntamente utilizada para el atentado.

4. Futuro juicio por el presunto encubrimiento a través del Pacto de Entendimiento con Irán. Entre los acusados está CFK, Andrés Larroque, Luis D’ Elía, Oscar Parrilli, entre otros. Gran parte del juicio fue en base a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, primer titular de la UFI AMIA.

