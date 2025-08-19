Durante las últimas horas, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lanzó una advertencia preventiva para los consumidores frente a la presencia de gusanos en lotes de tomate triturado de la marca Marolio.

El organismo de control, el cual recibió algunas denuncias al respecto, indicó que se lanzó la alerta "con el objetivo de proteger la salud de la población ante la aparición a simple vista de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp" en el producto.

Las denuncias sobre la presencia de gusanos en el producto provino de familias del municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, luego de que algunas escuelas de la zona recibieron el siguiente lote del producto: "Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza".

"El Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes", indicó el organismo.

Ante esta situación, ANMAT le recomenzó a quienes tengan en su poder un poder un producto del lote indicado, que se abstengan de consumirlo y que procedan a contactarse con la autoridad sanitaria local municipal o provincial correspondiente.

El organismo de control también le pidió a quienes expendan el producto que cesen su comercialización y se contacten con el proveedor del mismo.

