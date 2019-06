Asseff: "No traicioné a nadie, me fui porque Espert es funcional a los Fernández"

Tras abandonar el Frente Despertar y pasarse al oficialismo luego de una reunión con Miguel Angel Pichetto, a pocas horas del cierre de listas, el líder del partido UNIR, Alberto Asseff, quedó enfrascado en una áspera disputa con el economista José Luis Espert, candidato a presidente del Frente Despertar, justamente el sello que incluía hasta esta semana a la agrupación de Asseff.

"Pese a la enorme traición del diputado Asseff, estamos convencidos de que el Frente Despertar va a poder competir, así que todo esto se va a transformar en un mal rato para todos aquellos que trabajan en este proyecto", disparó hoy esta mañana Espert, avanzando en ese enfrentamiento, que al filo del cierre de listas mantiene el suspenso sobre si el economista podrá o no presentarse como candidato a presidente, pero luego de esas declaraciones, volvió a la carga Asseff: "Yo no traicioné a nadie, lo que ocurrió es que Espert tenía una funcionalidad pro K, él favorecía a los Fernández".

El actual legislador del Parlasur apuntó así a que el objetivo del economista liberal era restarle votos a la fórmula Macri-Pichetto, favoreciendo en consecuencia a la fórmula del kirchnerista Frente de Todos, cuya fórmula integran Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

En diálogo con Radio Con Vos y citado por la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente de origen radical y que luego se acercó al peronismo rechazó las críticas del economista liberal, y lo desafió a que lleve la cuestión planteada en el Frente Despertar a la Justicia: "Si quiere judicializar la cuestión, que lo haga, nos vemos en Tribunales".

Finalmente, respecto a si Espert puede avanzar o no con la presenación de su Frente Despertar, Asseff se manifestó al margen de esa cuestión, indicando "no soy yo el que decide si Espert se puede presentar o no". Cabe consignar que Asseff, luego de su acuerdo con el oficialismo, quedó en el puesto número 11 en la lista de precandidatos a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires.

NA/H.B.