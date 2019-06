Espert habló de la "enorme traición" de Asseff y ratificó su candidatura presidencial

El precandidato presidencial del Frente Despertar, José Luis Espert, acusó al macrismo de encabezar "un intento de proscripción light" en su contra, a la vez que se ratificó su postulación electoral y se mostró confiado en que el Partido UNIR se mantendrá dentro de del Frente Despertar pese a salto de su líder, Alberto Asseff, al oficialismo. Para el economista, "esto se le puede volver en contra al Gobierno. Es un escándalo de proporciones".​

"Estamos convencidos de que el Frente Despertar va a poder competir, así que todo esto se va a transformar en un mal rato para todos aquellos que trabajan en este proyecto. Hay una enorme traición del diputado Asseff para hacer todo lo posible por bajar al Partido UNIR, que me lleva como candidato a Presidente", sostuvo el economista liberal.

El periodista Luis Rosales será el candidato a vice de José Luis Espert

En diálogo con Radio Mitre, el postulante a la Casa Rosada denunció que "hay una operación del Gobierno para ir sacando engranajes legales para que el Frente Despertar no pueda competir", ya que señaló que los últimos sondeos que recibió le dan al espacio "7 u 8 puntos" que serían de interés para el oficialismo.

"Acuso a Macri y a Pichetto de hacer lo máximo posible para que yo no pueda competir, operando a la gente con la que estábamos conversando, como Lopérfido, a quien se lo tragó la tierra y después apareció en Casa Rosada. Ahora hay una avanzada sobre la Ucedé", dijo Espert.

Luego de que el precandidato a vicepresidente de Juntos Somos el Cambios, Miguel Ángel Pichetto, negociara la salida de UNIR y de su líder Alberto Asseff del Frente Despertar, circularon versiones de que esa movida dejaría a Espert imposibilitado de seguir adelante con su postulación, pero el economista insistió en que, por los plazos legales, ese sello en cuestión seguirá en su coalición.

"La Convención del partido UNIR es la que me unge como candidato, por lo que una nueva Convención es la que se tendría que constituir para dar de baja la candidatura. Por los plazos, no es factible, por lo tanto Espert no sólo va a competir, sino que dentro del Frente Despertar va a estar el partido UNIR", analizó.

Finalmente, Espert consideró que el líder del PRO "es parte del problema de la decadencia y no de la solución, es parte de la vieja política".

NA/H.B.