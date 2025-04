"Atentar contra la República", el mensaje del Gobierno para descalificar el paro de la CGT

Una vez más, el Gobierno volvió a calificar la protesta social, y a las medidas de fuerza protagonizada por los trabajadores contra la política económica de Javier Milei, como un acto de extorsión contra quienes ejercen el derecho a parar contemplado en la Constitución Nacional. Y desde el oficialismo enviaron un claro mensaje al paro organizado por la CGT para este jueves 10 de abril

La gestión libertaria otra vez utiliza recursos del Estado para bajar una línea política recurriendo a los carteles electrónicos y los altoparlantes de las estaciones de trenes -vacías de público- con el mensaje: "Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denuncia al 134".

Esta modalidad no es la primera vez que la utiliza y seguramente no será la última. En octubre pasado, durante un paro de Transporte convocado por gremios del sector, el Gobierno puso el siguiente mensaje en las pantallas de las estaciones: "Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida (SIC) de fuerza de los gremialistas Moyano y Biró para cuidar sus privilegios, este miércoles no habrá servicio de transporte".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El 19 de marzo pasado, ante la convocatoria de una nueva marcha de los jubilados utilizaron la misma metodología intimidante al decir: “Protesta no es violencia. La policía va a reprimir cualquier atentado contra la República”.

El Gobierno intimida a los manifestantes con anuncios en las estaciones de trenes: "La policía va a reprimir"

El sistema de comunicación -que incluye pantallas y parlantes ubicados en estaciones y vagones- se utiliza habitualmente para comunicar información sobre el estado de servicio o campañas nacionales en líneas como la San Martín, Roca o Sarmiento.

Tras la difusión de la advertencia, el vocero presidencial Manuel Adorni respaldó el mensaje en su cuenta de X (ex Twitter)

El Gobierno que parece haber acusado los golpes después de las derrotas políticas en Diputados (con la creación de la Comisión Investigadora de la Criptoestafa de $Libra) y el rechazo en el Senado de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y García-Mansilla -que terminó renunciando a la Corte Suprema-, se empeña en no mirar algunos datos de la realidad económica que pegan directamente en los bolsillos de los trabajadores



Desde enero, las paritarias están debajo de la inflación, llevando a una caída real y porque la inflación dejó de caer hace 6 meses. El 80% de los convenios muestran caídas mensuales. La consultora C-P sostiene que: “Si bien la actividad creció, solo se recuperó el 20% de la pérdida del empleo registrado privado, los salarios públicos siguen 16,5% por debajo de noviembre de 2023 y las jubilaciones están en niveles del 2006”.

Aumento a los empleados de comercio: cuánto cobrará cada categoría en marzo de 2025

Los trabajadores estatales vienen sufriendo un fuerte deterioro de su poder adquisitivo en los últimos 14 meses: la negociación salarial quedó 44,4% por debajo de la inflación (aumentos de 73,3% frente a un IPC de 117,7%). Además, en los primeros dos meses del año los aumentos fueron de 1,5 y 1,2 por ciento, respectivamente.



Según, Nadin Argañaraz, titular del IARAF: "En enero de 2025, un salario real privado formal estuvo un 19% abajo del salario promedio de 2017, levemente por arriba del salario privado formal de noviembre de 2023. Por su parte, el salario real público estuvo un 35% abajo del salario real promedio del año 2017. Respecto a noviembre de 2023, la caída real fue del 16%.

fl/ff