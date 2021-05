Avance en Diputados del proyecto que posterga las PASO con cortocircuito en JxC

El proyecto de ley para realizar modificaciones al calendario electoral dio este jueves su primer paso parlamentario con la firma del dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la perspectiva de llevarlo al recinto el próximo miércoles para darle media sanción.

Si bien el despacho de comisión se aprobó por unanimidad, durante la reunión que se realizó con la modalidad virtual hubo distintos argumentos políticos de los referentes de los bloques parlamentarios e incluso un entredicho entre integrantes de Juntos por el Cambio, donde no pareció existir una única postura.

En ese contexto, el diputado del PRO Fernando Iglesias aprovechó para cuestionar la estrategia del Gobierno nacional por considerar que "se postergan las PASO sin saber qué va a pasar, cuál es el criterio sanitario" para tomar la decisión ya que, de acuerdo a lo sucedido en 2020, "el pico de casos y de muertes fue en septiembre y octubre".

"Hablan de clima primaveral, hagamos un pic nic, un criterio científico bárbaro, nos toman el pelo", ironizó Iglesias, quien aseguró que pese a lo que dijo el oficialismo "acá no hubo ningún consenso, y si me cuesta la banca no tengo problema, lo que hubo es un chantaje de suspensión de las PASO, de las elecciones y de ley de lemas".

Según dijo Iglesias, existió una "amenaza" de parte del oficialismo con suspender los comicios con el número suficiente de votos para aprobarlo en el Congreso y es por eso que dijo que "respeta la decisión que tomaron las fuerzas" de Juntos por el Cambio, en referencia al radicalismo, el PRO y la Coalición Cívica.

PASO 2021: el Gobierno y la oposición acordaron la postergación de las elecciones

Precisamente, de este último partido llegó la réplica por parte del jefe del bloque de diputados Juan Manuel López quien le aclaró que "tengo libertad en mi discernimiento, no estoy bajo ninguna extorsión, y voy a abundar sobre eso en el recinto", anticipó el ladero de Elisa Carrió.

"Las autoridades de Juntos por el Cambio acordaron esto, algunos con más ansiedad que otros, nosotros no teníamos tanta ansiedad, en el PRO había un poco más de ansiedad", aseguró López, quien pidió la palabra sobre el final de la reunión para aclararle en público los cuestionamientos a su colega del interbloque.

El presidente de la comisión, el pampeano del Frente de Todos Hernán Pérez Araujo, marcó en el inicio que "este proyecto venga del Poder Ejecutivo deriva de un acuerdo político de las fuerzas que integran esta Cámara. El consenso y el diálogo fue fecundo y reviste un cariz de excepcionalidad en el marco de la pandemia en que nos encontramos”.

💬| @MoreauLeopoldo: “De acá a septiembre habrá muchísimos más vacunados pero no porque sean votos para el Frente de Todos, sino porque van a ser vidas que se le salvan a nuestros compatriotas. Trasladamos un mes en bloque, sin alterar ni una coma”.

#UniendoVoces🇦🇷 — Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 13, 2021

Por su parte, el radical Gustavo Menna vicepresidente de la Comisión, señaló que “esto ha sido un acuerdo que contribuye a que no se genere un riesgo sanitario con las elecciones, a que cuando la elección ocurra haya muchos más millones de Argentinos vacunados”.

Además, pidió por la Boleta Única de Papel y aseveró que “nos queda esa sensación de no haber ido por más, de no haber dado un paso en mejorar el sistema electoral, dar una mejora real”. Al mismo tiempo, el diputado planteó la creación de una subcomisión para tratar proyectos, para que sea “ésta la última vez que se vota con boleta partidaria”.

A pedido de Juntos por el Cambio, el proyecto incluyó un artículo denominado "cláusula cerrojo" que dispone que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

La diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal, acompañó el dictamen y pidió por la Boleta Única ya que "nos debemos un debate serio en el que emprendamos la solución de un sistema electoral que es sumamente engorroso para el que tiene que ir a elegir. Por ahora vamos a seguir poniéndole parches, pero no es más que eso”, alertó.