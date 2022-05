Baby Etchecopar cruzó a Cristina Pérez al aire: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”

Baby Etechecopar y Cristina Pérez protagonizaron un tenso cruce al aire, cuando el periodista definió a su colega como una “mala compañera”, con la cual no comparte el estilo de ejercer el periodismo.

El enfrentamiento empezó cuando Baby dio a entender que existía una cercana relación entre el diputado Máximo Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y la titular del Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI), Luana Volnovich, durante el pase con su colega en el aire de Radio Rivadavia.

Frente a esto, Pérez respondió: “Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”. En consecuencia, la furia de Etchecopar no se hizo esperar y chicaneó a la conductora: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”.

“No es mi tema”, reaccionó Cristina. Así, el conductor de radio lanzó: “¿Sabés lo que me jode hacer los pases con vos? Porque no sos buena compañera. De pronto, cuando uno está ejercierndo el periodismo, te cagás toda y empezás a recoger el hilo. Te lo digo públicamete”.

“Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no”, contestó Pérez. Por esto mismo, Baby descartó que se haya referido a ese tipo de intimidad y contraatacó: “Entonces no hagamos más pases. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y vos el mío tampoco”.

Alejandro Rozitchner, el filosófo preferido de Mauricio Macri: "Baby Etchecopar dice cualquier cosa"

Los antecedentes de enfrentamiento y el momento de más tensión

Pese a que Baby afirmó que “quiere mucho” a Cristina Pérez, recordó que “no es la primera vez” que “lo deja pagando”, según sus declaraciones en la radio. “Con lo de Olmedo saliste a decir: ´Narcotraficantes´. Yo nunca dije narcotrficantes, te dije la banda de narcotraficantes. El otro día con otro tema también”, reprochó.

De esta manera, concluyó el cruce al recordar a la pareja de Cristina Pérez, el exdiputado Luis Petri y cerró: “Te quiero igual, quiero a tu novio, podemos bailar en las fiestas y todo perfecto. Pero no tengo más ganas de hacer más pases con vos”. Luego de eso, Etchecopar abandonó el estudio de Radio Rivadavia.

RdC CP