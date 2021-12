La figura de Baby Etchecopar casi nunca está exenta de episodios cargados de polémica. El tono de sus declaraciones y las palabras que usa en su discurso se han ganado el repudio de muchos sectores y hasta han escalado a la Justicia. Esta semana se sumó un nuevo episodio: el periodista y conductor admitió en televisión que tiempo atrás recibió una denuncia de dirigentes feministas y que en ese momento el ex ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, lo llamó para interiorizarse sobre la causa y aconsejarle que tenga cuidado porque la causa estaba en manos de “un juez kirchnerista”.

La revelación fue durante la última entrevista que le hizo al ex presidente Mauricio Macri en su programa Basta Baby, por A24. Habían pasado casi 40 minutos de reportaje cuando empezaron a hablar de la Justicia y el conductor ejemplificó su opinión con un episodio que le ocurrió tiempo atrás, cuando Cambiemos estaba en el Gobierno nacional.

“Pasa que según el nombre del juez sabes el veredicto”, lanzó Etchecopar. Y agregó: “Me ha pasado que me persiguieron las feminazis. (Germán) Garavano, muy buen ministro, me decía ‘che, Baby, te metieron un juicio, ¿dónde lo tenés? Con Pérez, respondía. (Y el ex funcionario aconsejaba) Uh, ese tipo es kirchnerista. Es difícil, cuídate”.

La declaración del periodista pasó algo desapercibida, pero no por ello resulta menos llamativa. El interrogante que surge es por qué el entonces ministro de Justicia, siempre de acuerdo a lo que dijo Etchecopar, buscó involucrarse en una causa que tramitaba en el Poder Judicial y recabar datos como por ejemplo el nombre del magistrado o magistrada que haya estado a cargo del expediente. De haber sido como contó el conductor, se trata de una práctica que no es habitual ni está entre las facultades de un funcionario del Ejecutivo respecto de la Justicia.

Macri esgrimió de inmediato su postura respecto al tema. “Más del 60% de los jueces son buenos jueces. Pero hay una minoría que es tan mala que genera noticias que desprestigian al conjunto. Si tenés los mejores jueces, el resto se ordena porque hay que cumplir con la ley”, dijo el ex mandatario.

La denuncia contra Etchecopar y qué dijo Garavano

En septiembre de 2018, Baby Etchecopar lanzó durante su programa de radio una serie de calificativos machistas contra manifestantes mujeres. El conductoras había tildado de "tortilleras", "mugrientas", "porreras", "crías hijas de puta", "atorrantas" e “infradotadas”. A partir de eso, referentes de distintos espacios feministas activaron quejas en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y también presentaron una denuncia en su contra en la Fiscalía de Cámara especializada en Violencia de Género.

La medida judicial avanzó y concluyó con una determinación de la fiscala de Cámara Verónica Guagnino, quién le impuso como probation la emisión de micros con perspectiva de género en su programa de radio, ello como una alternativa al juicio. De todos modos, durante la entrevista con Macri el periodista no hizo su afirmación en términos concretos y sólo se refirió de manera general a la causa.

Ante la afirmación en la que vinculó al ex ministro de Justicia, PERFIL contactó a Garavano para consultarle si era cierto lo afirmado por Etchecopar. El ex funcionario, por su parte, prefirió no pronunciarse a propósito del tema y admitió no saber qué había dicho el periodista en su programa de televisión.

Vale mencionar que el recorte del fragmento circuló durante varias horas en las redes sociales y cientos de usuarios y usuarias interactuaron sobre el tema.

