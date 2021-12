Germán Garavano defendió a Mauricio Macri: "Esta causa la impulsa el juez y no el fiscal, es contra natura"

Después de que el ex presidente Mauricio Macri quedara procesado por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del Ara San Juan, el ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, calificó como "poca seria" y "disparatada" la causa y criticó duramente al juez federal subrogante Martín Bava, sobre quien puso en duda su parcialidad.

“Es un expediente muy llamativo, y sacando la mirada política, en el expediente no hay pruebas directas ni hechos que se le asignen al ex presidente Macri”, comenzó diciendo el ex fiscal general del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires en diálogo con CNN Radio. En tanto, manifestó que es una "tristeza" que las víctimas de la tragedia del hundimiento del submarino queden envueltas en esta situación.

Sobre esta línea, consideró que el proceso judicial que lleva adelante Bava es "contra natura", e indicó que “la causa la impulsa el juez y no un fiscal” y pone en crisis "nuestro sistema de Derecho". Haciendo memoria, recordó que en su declaración, el propio Macri le había dicho al magistrado que ya tenía decidido su procesamiento en, lo que había sido en ese momento, la campaña política por las elecciones legislativas.

"Tuvo su origen en plena campaña electoral y por las propias torpezas se fue atrasando. Este procesamiento estaba escrito para salir antes del 14 de noviembre”, aseguró Garavano. Además, agregó que el ex jefe de Estado aportó documentación y podría haberse incluido para pedir fueros al Congreso pero no quiso. "Él está muy tranquilo, esta causa, con toda la tristeza que está detrás, no es seria", lanzó.

Mauricio Macri en Dolores.

"El juez en lugar de despejar incógnitas, avanzó en un raid político hacia las más altas autoridades de la AFI -los ex directores Gustavo Arribas y Silvia Majdalani también fueron procesados anteriormente- y luego sin escalas hacia el ex presidente", afirmó.

Acusan una persecución política

En sintonía con lo manifestado por distintos dirigentes de Juntos por el Cambio, más temprano, en declaraciones a Radio Rivadavia, el ex ministro dijo: "Se avanza contra Macri de una manera que va en línea con esta persecución política que se ha visto en el tramo final de las elecciones y que seguramente tiene que ver con otras medidas más de otras causas, como puede ser el Correo".

"El objetivo parece ser el ex presidente Macri y su familia", aseveró el abogado, al mismo tiempo que calificó de "disparatado" el procesamiento y la prohibición para salir del país que se le fijó al ex jefe de Gobierno porteño: "El juez insiste en lo que sería una acción anticipada, donde está tratando de hacerle una maldad. Bava sabe que el ex presidente tiene una agenda internacional muy importante y que es un líder reconocido".

Por otra parte, hizo foco también en la causa del Correo Argentino, y expresó que el procurador general del Tesoro, Carlos Zannini, la fiscal Gabriela Boquín y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, buscan "bloquear un posible acuerdo" e impiden que la empresa le pague todo lo que le debe al Estado con el objetivo de perseguir a la familia del ex presidente.

"No creo que ninguna de estas causas tienen la entidad ni cumplen los requisitos procesales como para ordenar una detención. Estas medidas apuntan a generar los títulos de `Macri procesado´", concluyó el ex funcionario.

FP