Baby Etchecopar acusó de "resentidos y nazis" a quienes lo mostraron hablando por celular en su Porsche

En la editorial de su programa, Angel Baby Etchecopar acusó de "resentidos" a algunas personas que lo criticaron por una publicación en Twitter que lo muestra hablando por teléfono mientras conduce su auto Porsche de alta gama.

"Estaba tratando de buscarle la vuelta a por qué estamos como estamos, y es el resentimiento. No es odio, es resentimiento", comenzó relatando en Basta Baby, por A24.

Acto seguido, Baby mostró un tuit de Eduardo Borkowski, que escribió: “Esta mañana en el programa de Tenembaum, Jairo Straccia dijo que este mes se patentaron tres Porsches en Argentina y Ernesto salta diciendo: “hay conductores conocidos que prenden fuego el país que andan en Porsches, qué bárbaro. Justo ayer me lo crucé”, decía la publicación, acompañada de una foto de Etchecopar conduciendo su Porsche de 325 mil dólares.

“Ahí estoy yo en un Porsche, y este tipo, Edu Borkowski, yo estaba parado hablando por teléfono y me sacó una foto arriba del auto. Esto es nazismo, escrachar a la gente. A mí nunca se me ocurriría, pero hoy se me ocurrió", lanzó Baby.

A continuación, el conductor se dirigió a Borkowski y le replicó: "No es pecado tener plata. No es pecado saber vivir". "Me gustaría que me lo digas en la cara, cuando salgo del canal. Son muy cojudos por Twitter ustedes", arremetió. A su vez, irónico, agregó: “No te quiero decir Borkowski de quienes son los otro dos Porsches, porque te vas a llevar una desilusión con tu partido político”.

Frente a lo que Baby consideró un “escrache”, resaltó que aquellos que lo criticaron “se esconden detrás de una falsa ideología para tratar en lo posible de ocultar sus faltas de ortografía”. “A Alicia Castro la vi besándole la mano a la Reina y después hablar de Malvinas. Después hacernos esos largos paros de Aerolíneas donde nos cagaban la vida a todos. No le fue tan mal", cuestionó.

"Voy a ser por primera vez un sorete pedante, porque te lo merecés. Si tengo ganas vengo a laburar en un Rolls Royce, o puedo usar el Porsche, o puedo usar una Maserati. Puedo usar lo que se me cante. Y si esos autos fuesen míos, qué te voy a explicar a vos si me los gané rompiéndome el culo laburando de punta a punta en el país durante 20 años", disparó y concluyó: “A ver si hay que explicarle a Cristina y a Borkowski lo que yo tengo o no tengo".

La reacción en redes por el Porsche de Baby

A raíz de la publicación de la foto del conductor en su Porsche, varios usuarios se mostraron indignados por el hecho de encontrarlo hablando por teléfono cuando manejaba, mientras que otros se sorprendieron por la cantidad de dinero que hay que ahorrar para comprarse el vehículo, que aparece publicitado en 325 mil dólares, que equivaldrían a alrededor de 58 millones y medio de pesos.

