Mauricio Macri: "Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida"

Mauricio Macri habló de la democracia y volvió a cuestionar al populismo, que —a su entender— se rige a través de la mentira para poder subsistir. El ex presidente también se refirió a las elecciones del 2023, manifestó que el futuro presidente será de Juntos por el Cambio y dejó una polémica reflexión sobre los "planeros".

En su segunda nota televisiva en dos días, Macri diferenció los conceptos de democracia y populismo, y reafirmó su postura crítica contra este último. También se refirió a las elecciones presidenciales que ocurrirán dentro de dos años, un tema que también tocó el último domingo en una entrevista. "Estoy muy preocupado por lo que estamos viviendo pero soy optimista. Juntos por el Cambio mantiene la unidad. Es por eso que no me anoto en ninguna carrera para ser presidente en el año 2023", expresó sobre sus aspiraciones.

“La democracia necesita de la verdad, así como el populismo necesita de la mentira”, cuestionó Macri este lunes 20 de diciembre en diálogo con Baby Etchecopar en Basta Baby (A24). Luego, articuló su crítica hacia el populismo con el escándalo de la Quinta de Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yañez y expresó que la pandemia "desnudó lo que hace el populismo". Además, consideró que "frente a la primera foto de la fiesta reaccionaron con una mentira" y "fue una joda tremenda”.

“Si hay mentira entre nosotros, no hay confianza, y no sucede nada en la vida. Imaginate poner una fábrica en un país donde sentís que te la van a robar”, graficó luego el líder del PRO.

Además, el exjefe de Gobierno porteño cuestionó la planificación sanitaria del oficialismo respecto de la compra de vacunas y volvió a hablar del vacunatorio vip. “No consiguieron las vacunas, nos metieron el cuento de la Patagonia y finalmente tuvieron que ponerse de rodillas, dos años después, para conseguir las mismas vacunas que los chilenos tenían hace tiempo, con 50 mil muertos demás, tal vez, o más. También se vacunaron ellos primero, nos encerraron con el dedito y ellos estaban en Olivos de joda”, criticó.

Con un discurso radicalizado, Macri volvió a deslizar que la etapa presidencial venidera dejará a este gobierno detrás. “Ellos se creen tan vivos y que nosotros somos unos boludos, y vemos las cosas que hacen. Esa etapa queda atrás y la que viene es decir la verdad, que es el camino más rápido hacia el progreso”, analizó.

También se refirió a las elecciones legislativas que la oposición logró ganar a nivel nacional, criticando el festejo del Frente de Todos ante la remontada que logró pero que no le alcanzó para virar los resultados que se habían manifestado en las primarias. “A ellos les gusta festejar hasta cuando pierden, así que son medio raros. Ellos siempre creen que ganan, tiene una autoestima muy alta", ironizó.

"Planeros"

Para Macri, hubo una modificación en la matriz de pensamiento de las clases sociales más bajas del país a causa de las restricciones que impuso la pandemia del coronavirus y las dificultades económicas que vinieron con el encierro.

“Hubo una cosa muy clara para la gente más humilde: un año y medio en la provincia de Buenos Aires con los chicos fuera del colegio. Ahí se dieron cuenta, dijeron ‘me están cagando. Al no educar a mis hijos me están demostrando que no sólo no me van a sacar a mí nunca del plan, sino que quieren que entre mi hijo también’. Ahí se rompió”, analizó

Para Macri, el cierre de las escuelas no obedeció a una estrategia sanitaria sino a una decisión del oficialismo de generar menos educación y más planes sociales. “Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”, polemizó.

Elecciones presidenciales 2023

Respecto a los postulantes cambiemitas que apuntan a llegar a la Casa Rosada, Macri manifestó que “va a haber muy buenos candidatos” para las elecciones presidenciales de 2023 y mostró su seguridad en que la coalición opositora tomará nuevamente las riendas del país.

“Vamos a poder demostrar que hubo un aprendizaje en los 4 años que estuvimos, que a las buenas cosas que hicimos les vamos a sumar las cosas que no hicimos. Ese dirigente va a saber entender una nueva etapa en Argentina, en la que no simplificaremos nunca más, no vamos a decir ‘esto es una pavada’”, agregó.

También le sacó importancia a los liderazgos individuales y manifestó que “ahora es un trabajo en equipo" y que la forma es "varios líderes asumiendo y absorbiendo el poder en forma colegiada".

