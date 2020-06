En el barrio 21-24 denunciaron falta de agua y hubo cruces por el estado de las cañerías

“Estamos al lado de una de las cuencas de agua más importantes del país y no tenemos agua potable, porque la que tenemos a mano está contaminada”, dijo hoy una vecina del barrio popular 21-24 en una conferencia de prensa que se realizó junto a referentes de la Zavaleta, ambos en Barracas, para denunciar que no tienen suministro básico desde hace una semana. El comunicado, que lleva la firma de la Red de Mujeres y Disidencias Organizadas Villa 21-24 y Zavaleta y el Comité de Emergencia -conformado por vecinos del barrio-, le reclama al Gobierno de la Ciudad no solo que solucione el problema para hacer frente a las necesidades de higiene por el coronavirus, sino también que se asistan a los trabajadores de los comedores y subsidios habitacionales, entre otros.

A pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para evitar el contagio del coronavirus, varios vecinos del barrio popular 21-24 y Zavaleta se encontraron hoy para denunciar la falta de agua potable. Lo hicieron mediante una conferencia de prensa alrededor de las 13 y las organizaciones que participaron también leyeron un documento donde le exigen solamente al Gobierno de la Ciudad que declare la emergencia alimentaria, habitacional y sanitaria.

“Esta pandemia profundiza las desigualdades históricas que nos atraviesan a quienes vivimos en las villas: el hacinamiento en nuestras viviendas, los trabajos informales, cableado eléctrico inseguro, la falta de urbanización y acceso al agua potable, la contaminación y el poco o mal acceso a servicios de salud”, sentenció el documento leído hoy al mediodía. Además, se remarcó que “las canastas nutritivas que son entregadas en las escuelas son insuficientes” y, por otro lado, “las situaciones de violencia sobre las mujeres, travestis y trans empeoran en este contexto”.

Por eso, entre las medidas que exigen los vecinos de algunos de los barrios más postergados del distrito más rico del país, se exigió a Horacio Rodríguez Larreta una “instancia de diálogo y acción conjunta vecinal y las organizaciones sociales para arribar solución a las problemáticas que denunciamos”.

En cuánto a la falta de suministro de agua potable, desde Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) le explicaron a PERFIL que “la semana pasada se rompieron dos caños de abastecimiento en dos lugares puntuales del barrio 21-24. Uno en la manzana 13 y 16, y el otro en el sector Tres Rosas. Inmediatamente comenzaron los trabajos para solucionar el problema y ya se encuentran reparados”, contaron desde la empresa de aguas que preside Malena Galmarini. “Los vecinos afectados recibieron asistencia diaria con camiones cisterna”, agregaron sobre la medida que se repetirá este miércoles con los camiones que pueden transportar hasta 15 mil litros de agua, junto a botellas de lavandina.

Sin embargo, Aysa aseguró que este problema en el barrio 21-24 “es jurisdicción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es igual que en la 31”, dijo uno de los voceros, quien explicó que la falta de suministro se debe a que “las obras de infraestructura no están finalizadas”. Por su parte, desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), dijeron que "en los barrios populares hay un problema de deficiencia estructural por la precariedad de las cañerías". En este sentido, las autoridades afirmaron: "El IVC hace obras de mantenimiento en estas cañerías, pero siempre va a haber problemas de presión. No es que no hay agua; no hay presión y por eso no sale agua cuando se abre la canilla. Sucede en puntos específicos de los barrios", aseguraron.

