Protesta de Barrios de Pie: tensas "ollas populares" rodeadas de policías en el Obelisco

Militantes de diferentes organizaciones sociales estan concebntrados este mediodía en la zona del Obelisco, rodeados de un importante dispositivo policial que evita, hasta el momento, que se produzcan inconvenientes en el tránsito de esa zona neurálgica del centro porteño. La protesta, que es organizada por Barrios de Pie, tiene como lema el de "Jornada Nacional de Ollas y Platos Vacíos: la pobreza no puede esperar".

Las columnas de manifestantes comenzaron a concentrarse cerca de las 11:00 de este miércoles en la intersección d las avenidas Corrientes y 9 de julio, frente al emblemático monumento de la Ciudad de Buenos Aires. Silvia Saravia, la titular de Barrios de Pie, señaló que "es urgente atender la situación social que enfrentan millones de argentinos", reclamando al gobierno de Mauricio Macri que "atienda a la pobreza, porque la situación es cada día más grave".

Desde temprano también comenzaron a confluir en el lugar un enorme número de efectivos policiales, fundamentalmente de la Guardia de Infantería, mientras que también había en las cercanías efectivos de otras fuerzas de seguridad para el hipotético caso de que que la situación lo hiciera necesario.

Así es una marcha de los movimientos sociales por dentro

"La cantidad de familias en situación de calle en las principales ciudades de nuestro país es solo la expresión más visible de una situación que no para de agravarse. Y el Gobierno no solo no logra desplegar un plan de asistencia ante la emergencia, sino que muestra sus límites también en ese aspecto", explicó Barrios de Pie en un comunicado.

El martes 30, el Obelisco también había sido sede de una protesta llevada adelante por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Frente Popular Darío Santillán, durante la cual se repartieropn platos de polenta en señal de rechazo al aumento en el precio de los alimentos.

NA/H.B.