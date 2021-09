Beatriz Sarlo instó a Alberto Fernández a "bajar la noticia" del embarazo: "No seas descerebrado"

La ensayista Beatriz Sarlo habló sobre la puesta en conocimiento del embarazo de la primera dama, Fabiola Yáñez, y le pidió al presidente Alberto Fernández que no actúe como "un descerebrado" y "baje la noticia" asociada a la dulce espera.

"No tiene que ocuparse solo de cosas que dejan huellas intelectuales. Tiene que practicar una mirada de solidaridad con el país que gobierna, un país donde nacen chicos que mueren. Bajá la noticia, Fernández. No seas descerebrado", dijo Sarlo a Todo Noticias.

Las declaraciones de la ensayista se producen luego de que Presidencia informase a través de un comunicado oficial que Yáñez se encuentra transitando las 10 semanas de embarazo. "El embarazo único y seguirá bajo estricto control médico", sostuvieron.

Bajo la misma línea, Sarlo remarcó que la "foto del hijo del presidente y la primera dama va a caducar rápido". "A los padres con cuatro o cinco hijos que los arrastran y tienen hambre no les importa esta información, no les cambia la vida", arremetió.

"No me imagino a Alemania celebrando el hijo de un mandatario", agregó para luego centrar sus críticas particularmente en Yáñez. "El rol de Primera Dama tiene un contenido caduco. No le conocemos la voz a Fabiola Yáñez. Menos que muda".

"El nacimiento de niños es algo que sucede en todos lugares del mundo pero no con personajes tan desvaríos como Yáñez. El próximo niño Fernández tendría que nacer en silencio", remarcó Sarlo concluyendo con su abordaje sobre la temática.

Con respecto a los cambios en el Gabinete de Ministros, la ensayista analizó: "Llega gente con más experiencia al nuevo gabinete. Las figuras que fueron reemplazadas eran poco entrenadas. Ahora podemos ver una peronismo más unido".

A continuación, puso el foco en el nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y anticipó que se trata justamente de "un peronista que hará lo necesario para que el portaaviones peronista se mantenga en función para ganar elecciones".

Asimismo, hizo una pequeña mención a la carta escrita por la vicepresidenta Cristina Kirchner, misiva que habría motivado los cambios en el gabinete presidencial. "Es de alguien que está por encima de la presidencia y lo quiere que todos lo sepan".

En los últimos tramos de la entrevista, Sarlo admitió que "Alberto Fernández no estaba listo para ser el número 1" en el Gobierno y finalizó: "Deseo que se evite una crisis. Y esa crisis para mí está originada por la disolución en la Argentina".

