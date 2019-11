El Colegio de Abogados porteño decide si el asesino de Cabezas puede ejercer la profesión

El Colegio de Abogados porteño debe decidir este lunes 25 de noviembre si el asesino de José Luis Cabezas, Gustavo Prellezo, puede ejercer la profesión después de recibirse en 2017.

En una audiencia “extraordinaria”, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados porteño tratará este lunes a las 14:30 horas en la sede de la entidad, ubicada en Uruguay 412, si el ex policía, condenado como autor material del crimen del fotógrafo de la revista Noticias, puede ejercer o no la profesión cuando tiene incumplida la condena a reclusión perpetua.

El organismo debe tratar la denuncia realizada por la familia Cabezas respecto de si corresponde la autorización para matricularse como letrado y ejercer la profesión mientras se encuentra en libertad condicional, ya que la pena vence en 2022.

El ex policía fue condenado a reclusión perpetua pero beneficiado con la libertad condicional en 2017. (Foto: Archivo NA)

En la audiencia, se analizará si corresponde que se le haya otorgado la matrícula a Prellezo cuando la ley 23.189 establece que el Tribunal de Disciplina es el encargado de controlar los antecedentes penales de los aspirantes. El debate está instalado dentro del Colegio de Abogados, ya que en su momento se impidió la jura de Juan José Ribelli, el ex comisario implicado en el atentado de la AMIA.

El ex policía fue condenado a reclusión perpetua por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas pero beneficiado con la libertad condicional por orden de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores en enero de 2017. Durante su reclusión, terminó sus estudios.

El asesino de José Luis Cabezas juró como abogado en Quilmes

El 22 de marzo de 2017, Prellezo juró como abogado en el Colegio de Abogados de Quilmes en una ceremonia privada tras ser asignado al Tomo 11 en el folio 173. El acto tuvo lugar en esa localidad bonaerense debido a que el ex agente constituyó domicilio junto a Guillermo Baquet, ex abogado del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

En ese momento, el vicepresidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Rodríguez Basalo, defendió que Prellezo se recibiera al sostener que "no hay artículo que lo impida". “Este señor no tiene sentencia firme, está recurrida la sentencia en un recurso de queja. Entonces es un derecho que tiene”, indicó. Asimismo, puntualizó que “en su condena no tiene ningún agravante para no ejercer la profesión de abogado, no tiene ninguna inhabilitación”.

B.D.N. EA