Por qué uno de los asesinos de Cabezas volvió a ser noticia en La Plata

La candidata a intendenta platense por el Frente de Todos, Florencia Saintout, fue acusada por la hermana del ex fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas, de tener como asesor legislativo a Horacio Braga, uno de los integrantes de la denominada Banda de Los Hornos y que fue condenado y luego liberado por el asesinato del reportero gráfico. Saintout asegura que es una fake news impulsada por Cambiemos.

Desde su cuenta de Twitter, Galdys Cabezas, subió la captura de un tuit de otro usuario en el que acusan a la actual diputada de la provincia de Buenos Aires de tener como asesor legislativo a Horacio Braga, quien sería el que le disparó a quemarropa y quemó el cuerpo de Cabezas el 25 de enero de 1997.

En diálogo con PERFIL, desde el entorno de Saintout desmintieron el supuesto vínculo: "Nada que ver. Por supuesto que es información falsa. Gladys levanta una fake que ni siquiera tiene foto de perfil, es una captura de pantalla que no sabemos ni de donde viene". La propia Gladys Cabezas reconoció en diálogo con este medio que no tiene pruebas de una relación laboral entre ellos dos. "No me extrañaría que sea asesor, pero no tengo pruebas. Me mandaron el tuit y lo subí", reconoció.

Uno de los asesinos de Cabezas aplaudió un proyecto de Saintout para que trabajen los presos

Además, la ex decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata, desmintió la situación desde su cuenta de Twitter. "Algunos dirigentes siguen empeñados en negar la expresión del pueblo en las urnas el 11 de agosto. Por eso necesitan ensuciar, mentir, manipular. Repudiamos la campaña sucia que impulsa Cambiemos. A la mentira le responderemos con más organización, más respeto y más democracia", acusando a Juntos por el Cambio de impulsar la fake news.

Este supuesto vínculo tiene un antecedente que generó polémica. En 2014, Saintout, que en ese momento era concejal, presentó en el Concejo Deliberante de La Plata una iniciativa para la creación un Programa de Inclusión Laboral para ex presidiarios y personas en libertad condicional en esa ciudad. Durante el evento, en primera fila y aplaudiendo, se hizo presente Horacio Braga, lo que generó distintas versiones.

El homicida asisitó a la sesión como parte de la Cooperativa de Trabajo Kabrones, una organización que está integrada por ex presidiarios que recuperaron su libertad o están en proceso de hacerlo.

"Hacía dos meses había puesto el nombre de José Luis Cabezas a un aula. Habíamos llevado las fotos de Cabezas. Se conocían quienes habían matado a Cabezas. Este hombre estaba en primera fila. Entonces, si no le conoce la cara, para qué hace estas cosas por Cabezas si no conoce la historia", recordó Galdys Cabezas.

Qué es Kabrones, la agrupación que vincula al asesino de Cabezas con Florencia Saintout

En ese momento, Saintout llamó a la hermana del fotógrafo fallecido para pedirle disculpas por la situación. "Le dije 'Florencia, si vos no sabés quiénes son los asesinos de Cabezas, cuando le pusiste a un aula su nombre, te llevamos los cuadros, lloraste conmigo y demás, y no sabés quién es el tipo que estaba ahí adelante", expresó Gladys.

Sobre ese evento, el portal Realpolitik informó que accedió a la transcripción taquigráfica de las declaraciones de Saintout en 2014 y allí se puede observar que en el discurso agradece a la cooperativa Kabrones "que ha participado activamente de este proyecto".

Desde el entorno de Saintout, no recuerdan con presición el discurso, pero aseguran que "puede ser que haya agradecido a las agrupaciones pero nunca a Braga" y agregaron que "en ese momento Gabriel Michi (periodista que era el compañero de Cabezas durante la temporada en la que lo asesinaro) también desmintió el vínculo".

Asimismo, insistieron: "Florencia ni siquiera lo conoce. No trabaja como asesor. No es militante. Ni de vista lo tenemos. Retomaron esto intencionalmente. En ese momento ni siquiera sabíamos que había estado, no sabíamos de quién hablaban".

De todas maneras, Gladys Cabezas se mostró preocupada porque ninguno de los asesinos de su hermano está en prisión. Braga fue según la investigación quien apretó el gatillo y asesinó a Cabzas. Luego, lo prendió fuego. Era parte de la banda de Los Horneros. Fue condenado a ocho años. Una reducción de la pena y una dilación en la resolución de las apelaciones derivó en que Braga quedara en libertad en 2005. La hermana de Cabezas sigue reclamando que los asesinos del fotógrafo vuelvan a prisión.

