La primera bebé de probeta: cómo siguió la vida de Louise Brown, y el caso poco conocido de su hermana

Los padres de Louise Brown, la primera y más famosa "bebé de probeta" llevaban nueve años intentando, sin éxito, tener un hijo. Lesley, la madre, tenía un defecto en las trompas de Falopio, que hacía imposible que se produjera la fecundación. Los médicos Patrick Steptoe y Robert Edwards investigaban desde hacía dos décadas métodos para tratar la esterilidad.

Su técnica consistía en extraer un óvulo de la mujer, fertilizarlo en el laboratorio con el esperma del hombre y, una vez formado el embrión, introducirlo en el útero materno, donde se desarrollaría. Lesley y su marido John, aún advertidos de que la probabilidad de éxito era mínima, recurrieron a esta técnica experimental para cumplir el deseo de tener un hijo.

El procedimiento de laboratorio que permitió la concepción de Louise se produjo el 10 de noviembre de 1977 en el Kershaw's Hospital, de la localidad de Royton, Inglaterra. Ante la mirada del mundo entero, Louise nació por cesárea planificada en el Oldham Hospital, en Manchester. Pesó dos kilos y 600 gramos.

Sin embargo, esta novedosa técnica médica planteó una serie de dilemas éticos. Algunas voces se pronunciaron en contra de la fecundación artificial, especialmente desde instituciones religiosas, que no veían con buenos ojos que se pudiera crear una vida sin necesidad de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Otros señalaron los posibles riesgos derivados de aplicar esta técnica, como por ejemplo, la creación de seres humanos en serie y se planteó, además, qué hacer con los embriones no utilizados.

Científicos crean embriones humanos sintéticos con células madre sin óvulos ni esperma

En cualquier caso, el campo de la reproducción asistida siguió avanzando hasta alcanzar un alto grado de sofisticación, fiabilidad y eficacia. Estos progresos provocaron que cada vez más personas recurran a la reproducción asistida, que no sólo beneficia a parejas con problemas de fertilidad, sino que también brinda a madres o padres solteros y parejas del mismo sexo, la opción de tener hijos.

Desde el nacimiento de Louise, millones de personas nacieron gracias a esta técnica. Robert Edwards ganó el Premio Nobel de Medicina en 2010 por haber sido pionero en la fertilización in vitro.

Louise Brown

La vida de Louise Brown y el caso de su hermana

Cuatro años depués del nacimiento de Louise, sus padres tuvieron una segunda hija por fecundación in vitro, la número 40 del mundo.

En 1999, Natalie Brown, escribió su propio capítulio en la historia al convertirse en la primera "bebé probeta" del mundo que dio a luz un bebé concebido de manera natural.

La noticia se conoció públicamente, aunque no generó una conmoción comparable al caso del nacimiento de su hermana. Natalie tenía 17 años cuando nació su beba, Casey, que tuvo con su marido Derrick, entonces de 23. Natalie tiene otros 4 hijos, también fruto de la concepción natural.

Louise, por su parte, es madre de dos hijos concebidos también de manera natural. Está casada desde 2004 con Wesley Mullinder, un vecino de su barrio de Bristol que era un niño cuando ella nació y fue uno de los tantos curiosos que se acercó a la casa de los Brown para curiosear por el revuelo de los periodistas.

Louise Brown con su hermana Natalie y sus padres

A los 28 años, Louise tuvo a su primer hijo, Cameron John Mullinder. En 2013 llegó su segundo hijo, llamado Aiden.​

En 2015 publicó su autobiografía My life as the world’s first test tube baby (Mi vida como la primera bebé probeta). El 25 de julio de 2018 (el día que cumplió 40 años) dijo en una entrevista que no importa cómo haya nacido o haya sido fecundada, que para ella la vida es igual a la de los demás.

Está acostumbrada a que la llamen la "bebé de probeta" y no le molesta. Incluso posó sonriente con el frasco que se usó para su fecundación, que se exhibe en el Museo de Ciencias de Londres.

Louise y su familia viven normalmente en el pueblo que los vio nacer y crecer. Él trabaja en una oficina pública y ella suele participar de conferencias que promueven los métodos de reproducción alternativos.

Fuente: Radio Perfil

LT