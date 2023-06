Un equipo de científicos de Estados Unidos y Reino Unido ha logrado desarrollar las primeras estructuras sintéticas similares a embriones humanos utilizando células madre, sin la necesidad de óvulos y espermatozoides. La investigación fue publicada por primera vez por el medio británico The Guardian.

Estas estructuras embrionarias sintéticas se encuentran en etapas iniciales del desarrollo humano, careciendo de órganos como el corazón y el cerebro. Sin embargo, los investigadores sostienen que en el futuro podrían contribuir a una mejor comprensión de enfermedades genéticas y las causas de abortos espontáneos.

La investigación plantea cuestiones legales y éticas cruciales, ya que la creación y el manejo de embriones sintéticos carecen de regulaciones en muchos países, incluyendo Estados Unidos. El ritmo acelerado de los avances en este campo y el constante aumento en la sofisticación de estos modelos han generado preocupación entre los expertos en bioética, quienes consideran que se están acercando cada vez más al umbral de la vida.

"A diferencia de los embriones humanos procedentes de la fecundación in vitro (FIV), donde existe un marco jurídico establecido, en la actualidad no existe una normativa clara que regule los modelos de embriones humanos derivados de células madre. Urge una normativa que establezca un marco para la creación y el uso de modelos de embriones humanos derivados de células madre", declaró James Briscoe, director asociado de investigación del Instituto Francis Crick.

La Dra. Magdalena Zernicka-Goetz describió el trabajo en la reunión anual de la Sociedad Internacional de Investigación con Células Madre en Boston. Zernicka-Goetz, catedrática de Biología e Ingeniería Biológica en CalTech y la Universidad de Cambridge, explicó que la investigación ha sido aceptada en una prestigiosa revista científica, pero aún no se ha publicado.

Previamente, la Dra. Magdalena Zernicka-Goetz y su equipo, en colaboración con investigadores de Israel, habían informado sobre la creación de estructuras similares a embriones utilizando células madre de ratón. Estas "embriones" mostraron el desarrollo incipiente de un cerebro, un corazón y un tracto intestinal después de aproximadamente ocho días.

El laboratorio dirigido por Zernicka-Goetz ha logrado cultivar estructuras embrionarias utilizando células madre embrionarias humanas individuales. Estas células se han inducido a desarrollarse en tres capas de tejido distintas, incluyendo células que normalmente darían lugar al saco vitelino, la placenta y el propio embrión.

Zernicka-Goetz explicó a CNN que las estructuras embrionarias creadas por su laboratorio son las primeras en tener células germinales que se convertirán en óvulos y espermatozoides."Solo quiero subrayar que no son embriones humanos", dijo.

"Son modelos de embriones, pero son muy emocionantes porque se parecen mucho a los embriones humanos y son un camino muy importante hacia el descubrimiento de por qué fracasan tantos embarazos, ya que la mayoría de los embarazos fracasan alrededor del momento del desarrollo en el que construimos estas estructuras parecidas a embriones".

Los investigadores tienen la esperanza de que estos modelos de embriones proporcionen una comprensión más profunda del período posterior a los 14 días después de la fecundación, conocido como la "caja negra" del desarrollo humano.

Actualmente, estos embriones sintéticos se mantienen en tubos de ensayo y no se permite su implantación en úteros debido a las restricciones legales. La investigación con células madre de ratones y monos ha demostrado que, incluso en los intentos de implantación, no sobreviven, probablemente debido a la dificultad de replicar por completo las condiciones del embarazo.

Zernicka-Goetz explicó que el objetivo de su investigación no era crear vida, sino evitar su pérdida, entendiendo por qué a veces los embriones no se desarrollan tras la fecundación y la implantación. "Sabemos muy poco sobre esta etapa del desarrollo humano, pero es un momento en el que se pierden muchos embarazos, sobre todo por fecundación in vitro", afirma Roger Sturmey, investigador principal de Salud Materna y Fetal de la Universidad de Manchester (Reino Unido).

"Actualmente, podemos decir que estos 'embriones sintéticos' comparten una serie de características con los blastocistos, pero es importante reconocer que la forma en que se forman los embriones sintéticos es diferente a lo que ocurre cuando un embrión normal forma un blastocisto", dijo. "Queda mucho trabajo por hacer para determinar las similitudes y diferencias entre los embriones sintéticos y los embriones que se forman a partir de la unión de un óvulo y un espermatozoide".

BR/fl