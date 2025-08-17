El tiroteo ocurrió en las primeras horas de la madrugada de este domingo en el restaurante Taste of the City Lounge. La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, informó en una conferencia de prensa que las víctimas fueron identificadas como tres hombres de 27, 35 años y uno de edad desconocida. Aún no fueron revelados sus nombres de las víctimas.

Los ocho heridos fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos en condición desconocida poco después del tiroteo, ocurrido aproximadamente a las 3:27 a.m. Hasta el momento, no se han identificado sospechosos ni se han realizado arrestos, informó el portal norteamericano Daily Mail.

Tisch detalló que se recuperaron 36 casquillos de bala en la escena del crimen, ubicada en el 903 de Franklin Avenue. Además, se encontró un arma de fuego en la esquina de Eastern Parkway que, según los investigadores, podría haber sido utilizada en el ataque. Imágenes de vigilancia mostraron a tres hombres huyendo del lugar poco después del triple homicidio.

Durante la conferencia, Tisch calificó el tiroteo como "terrible", pero destacó que se trata de una anomalía dentro de las estadísticas decrecientes de crimen en Nueva York.

"Llevamos siete meses con el número más bajo de incidentes y víctimas de tiroteos registrados en la historia de la ciudad", afirmó. "Algo como esto es, gracias a Dios, una anomalía, pero es una tragedia lo que ocurrió esta mañana".

Según datos de Vital City, los índices de homicidios y tiroteos en la Gran Manzana están cerca de mínimos históricos, aunque los delitos graves aún superan los niveles previos a la pandemia.

El Taste of the City Lounge, donde ocurrió el tiroteo, se especializa en comida caribeña, ofrece bar de hookah y música con DJs. Según su sitio web, el local cerró a las 2 a.m. del domingo —una hora y media antes del ataque— y está ubicado a menos de 800 metros del histórico Brooklyn Museum.

Comentarios de la política local

Hasta el momento, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y el candidato a la alcaldía Zohran Mamdani no han comentado sobre el suceso. El exgobernador Andrew Cuomo, rival de Mamdani en la contienda electoral, fue el primero en reaccionar.

En su cuenta de X el exgobernador escribió: "Otro tiroteo masivo horrendo en NYC anoche: tres vidas perdidas y ocho heridos en un ataque sin sentido. Mi corazón está con las víctimas y sus seres queridos. La seguridad pública es, y siempre será, la prioridad. No es momento de recortar fondos o desmantelar a la policía. Necesitamos más oficiales, no menos, para proteger a nuestras comunidades".

