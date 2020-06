Conmoción e indignación en la villa 21-24 por la muerte de "otra Ramona"

La conmoción e indignación se percibe en la Villa 21-24 por la primera muerte por coronavirus en el asentamiento. Se trata de Ramona Collante, que post-mortem se descubrió que tenía Covid-19. El cura villero del barrio apuntó a la demora de la ambulancia del SAME. Los referentes barriales llamaron a una conferencia de prensa para mostrar su enojo y reclamar por la falta de agua.

Los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires son los principales focos de contagios del virus y el caso de la Villa 21-24 del barrio de Barracas no es la excepción y cuenta con 275 casos. Pero este lunes 1 de junio registró su primera muerte. Se trata de Ramona Collante, una mujer de 53 años que falleció el sábado pero recién hoy se conoció el resultado del hisopado. Paradójicamente, la víctima tiene el mismo nombre que Ramona Medina, la referente de la Villa 31 y de La Garganta Poderosa que también falleció por coronavirus.

En el barrio 21-24 denunciaron falta de agua:

Ante esta situación, las organizaciones sociales de la Villa 21-24 llamaron a una conferencia de prensa esta tarde donde pidieron que el Gobierno de la Ciudad declare al barrio en emergencia sanitaria, alimentaria y habitacional. La conferencia, en la que el reclamo principal fue la falta de agua en el barrio, inició con un minuto de silencio por "otra Ramona", en referencia a la primera víctima en el asentamiento y la comparación con el nombre de la referente de la Villa 31 que también falleció.

El cura villero del barrio, Toto De Vedia, contó en diálogo con Radio Gráfica cómo fueron las últimas horas de Ramona y apuntó contra la demora de la ambulancia del SAME: “Ramona era una mujer muy humilde, paraguaya, que vivía alquilando junto a sus hijas y nietos, que vienen a buscar la comida a la Parroquia. El viernes por la tarde, Ramona se sentía muy mal y llamaron a la ambulancia, que tardó mucho en llegar. Tenía presión alta, además de afecciones pulmonares, y le dieron un paracetamol. Finalmente la dejaron en su casa, ante la sorpresa de sus hijas. Al día siguiente, el sábado, volvieron a llamar a la ambulancia porque se sentía muy mal. Tardó dos horas pero ya hacía poquito que había fallecido. Esto nos indignó mucho porque es una muestra más de cómo se trata a los enfermos de los barrios humildes. Según las disposiciones son de 12 a 15 minutos lo que debe tardar una ambulancia”.

"Se nota un avance pero siempre es milimétrico comparado con lo que debiera ser. Es como que siempre llega tarde el plan de emergencia del Gobierno de la Ciudad. Ya tenemos 275 casos en la villa 21-24. Fue creciendo mucho en los últimos días, y no se ve que el Estado esté a la altura de acompañar todos los contactos estrechos. Las organizaciones sociales están llevando adelante muchos de estos acompañamientos, pero no tiene que ser el estado o las organizaciones", criticó el cura de la Parroquia de Caacupé en villa 21-24, agregando que la hisopado se hizo post-mortem y denunciando que no se estableció ningún protocolo con la familia de Ramona, integrada por sus hijas y seis menores.

Alarma en la Villa 21-24: hubo 422 casos de dengue en el año y confirmaron el primer caso de Covid-19

Por otro lado, en la conferencia de prensa y el comunicado de la Red de Mujeres y Disidencias Organizadas Villa 21-24 y Zavaleta y el Comité de Emergencia -conformado por vecinos del barrio- le reclama al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no solo que solucione el problema para hacer frente a las necesidades de higiene por el coronavirus, sino también que se asistan a los trabajadores de los comedores y subsidios habitacionales, entre otros.

"Estamos al lado de una de las cuencas de agua más importantes del país y no tenemos agua potable, porque la que tenemos a mano está contaminada”, dijo una vecina del barrio popular 21-24 en una conferencia de prensa que se realizó junto a referentes de la Zavaleta, ambos en Barracas, para denunciar que no tienen suministro básico desde hace una semana.

ED/MC