Crescenti en primera línea frente al virus: "Nosotros vemos cosas que nadie ve, que no les gusta ver"

Alberto Crescenti lleva 21 años al frente del SAME, los servicios de emergencias porteños, y ahora le toca combatir en primera línea a la pandemia del coronavirus. "Nosotros vemos cosas que nadie ve, que no les gusta ver", dijo el médico sobre su trabajo. Desde el inicio del COVID-19, recibieron 200 mil llamados de consulta y trasladaron a 1.100 pacientes. También recordó otras dos tragedias como las de AMIA e Iron Mountain, uno de los días más duros que le tocó vivir: "Mis amigos no tenían rostro".

"Es una tarea muy dura estar en primera línea. Acá no hay horarios. De noche se duerme muy poco. Yo soy la cara visible, pero hay muchos que están atrás y están poniendo un esfuerzo tremendo sin preguntar nada. Uno quiere levantarse al otro día y que haya menos casos", expresó Crescenti en diálogo con TN. En esa línea, siguió contando cómo viven esta pandemia y expresó agradecimiento a las personas que salen a aplaudir el trabajo de los médicos: "Nosotros vemos cosas que nadie ve, que no les gusta ver. Nosotros tomamos este compromiso. Es un sistema solidario, gratuito. Cuando el vecino sale a las 9 a aplaudirnos, es un mimo".

"El peor momento para contagiarse es cuando uno se desviste. Todo se saca de adentro hacia afuera, pero antes de sacarse los guantes siempre alcohol en gel, el guante se saca de una manera especial, las botas también. Todo se va transformando en un pequeño bollo, que previo con aspersión de alcohol y agua sobre el camisolín y todo eso, va una bolsa roja, de residuos patológicos, se precinta. Esa bolsa roja va al recipiente de residuos patológicos que una empresa viene a buscar. El chofer tiene que tener toda la habilidad para pasar hipoclorito al paciente, en la camilla, le da el guante y barbijo al médico y al paciente antes de subirse a la ambulancia", relató.

"Desde el 5 de marzo hemos recibido 200 mil llamados de consulta y hemos trasladado 1.100 pacientes sospechosos o positivos. Gracias a Dios no tenemos ningún caso positivo en el equipo del SAME", señaló. El médico recordó una de las peores tragedias que le tocó vivir, la de Iron Mountain en 2014: "Esto es dramático porque sucede en 30 segundos. El jefe, que fue uno de los primeros que cayó con su dotación completa, recibieron en la pared que cayó 800 kilos de pesos sobre sus cuerpos, los muchachos ya no tenían rostro, mis amigos no tenían rostro. Y había que seguir. Uno se puede llegar a congelar, a uno lo sacan del lugar y otro toma el mando".

Asimismo, también habló sobre la tragedia del atentado a la embajada de la AMIA de 1994: "Nunca me voy a olvidar una persona que sacamos de la AMIA, se dio vuelta y me dijo gracias y después a los 15 días se muere".

Del total de los 124 enfermos confirmados este martes, 50 son de la Ciudad de Buenos Aires, donde también se registraron dos nuevas muertes. El Gobierno porteño informó que en ese distrito hay 1089 casos oriundos Capital Federal, mientras que hay 1.347 hospitalizados, entre residentes y no residentes. Además, hay 794 infectados que están hospitalizados actualmente mientras que hubo 417 altas definitivas. 75 son los fallecidos hasta hoy.

La Capital Federal es el segundo distrito más afectado apenas por detrás de la Provincia de Buenos Aires. Los casos en geriátricos, en los centros de salud y los crecientes contagios en las villas -este martes hubo 11 nuevos casos en la Villa 31- son los focos que más preocupación generan al Gobierno porteño.

ED / DS