La carta pública de La Poderosa al gobierno porteño: "Nos mataron a Ramona"

La Garganta Poderosa dio a conocer este domingo 17 de mayo la muerte de Ramona Medina, la comunicadora y referente barrial de la Villa 31 que se contagió de coronavirus, al igual que toda su familia, y reclamaba por la situación crítica en el barrio por la falta de agua en medio de la pandemia.

“Nos mataron a Ramona (...) ¡Ramona no se murió! A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron!”, sostiene el escrito que publicó la revista sobre el fallecimiento de la mujer, que pasó doce días sin servicio de agua en su casa, donde vivían seis personas, cuatro de ellas pacientes de riesgo.

“Apretando los dientes, golpeando el teclado, aguantando la rabia y escupiendo lágrimas, nos toca escribir ahora esta mierda, para decirles todo eso que Ramona les dijo en tiempo pasado, todo eso que nos cansamos de gritar durante dos meses, todo eso que no quisieron escuchar, ni cuando postergaron 4 años la relocalización de su familia, ni cuando pedimos que registraran a los grupos de riesgo, ni cuando escondieron sus denuncias para cuidarse, ni cuando callaron por plata, ni cuando nos dejaron sin insumos en todas las postas de salud, ni cuando maquillaron la realidad con programas fantasmas”, comienza la publicación.

En esa línea, continúa: “(...) Ni cuando jugaron a cubrirse las espaldas, ni cuando publicamos el primer contagio en la Villa 31, ni cuando demostramos que no habían aislado a tiempo a la primera fallecida, ni cuando denunciamos que no estaban asistiendo a los demás, ni cuando dejaron 12 días al barrio sin agua, ni cuando gritó desesperada que tenía 7 personas de riesgo viviendo hacinadas, ¡Ramona no se murió! A Ramona la mataron los dueños del silencio, los cómplices de la indiferencia, los mudos de la justicia, ¡la mataron!”.

Es que Ramona, que tenía un delicado cuadro de salud por su condición insulinodependiente, reclamaba por el servicio de agua en su vivienda del barrio y por una reubicación que, según denunciaron, hace años pidió al gobierno porteño y nunca se concretó.

“Acá estoy, tratando de encontrar una respuesta todo lo que dice Santilli sobre que tenemos agua, que tenemos todo solucionado. Ocho días llevamos sin agua y nos piden que nos higienicemos, que no salgamos a la calle. ¿Cómo pretenden que no salgamos a la calle si tengo que salir a comprar agua? Ya no sé de qué forma pedirle a la Secretaría Integración Social y Urbana solución para esta situación, no se puede vivir más en estas condiciones", reclamó Ramona en un video difundido semanas atrás.

Luego, el jueves 14 de mayo se conoció la noticia de que la Coordinadora de Salud de la Casa de la Mujer en el Barrio 31 había sido internada por contagiarse coronavirus, estaba intubada, y que también dieron positivo otros miembros de su familia, entre ellos una de sus hijas, que padece los síndromes de West y Aicardi, patología que le genera convulsiones refractarias no evolutivas.

“Y ahora quién carajo nos explica cómo seguir, cómo seguirá su familia íntegramente internada, cómo seguirán sus hijas Maia y Guada, en silla de ruedas, contagiada, con oxígeno, con discapacidad, sin hablar, totalmente dependiente, ¡ahora sin su mamá! Esto es un crimen. Y no vamos a parar, ¡hasta que paguen todos los responsables! NO PODEMOS MÁS. #JusticiaPorRamona”, cierra la publicación de La Garganta Poderosa.

PERFIL consultó días atrás al gobierno de la Ciudad por la denuncia de Ramona Medina, y desde allí aclararon que "trabajaban hace un año" en su reubicación, y detallaron que la oferta que finalmente aceptó Medina para reubicarse con su familia fue realizada a principios de este mes: dos viviendas, una para sus sobrinos y otra para ella, que por las complicaciones actuales no se pudo concretar.

La situación en las zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires por contagios de coronavirus genera preocupación debido a las condiciones de hacinamiento y las necesidades de la población en medio del aislamiento obligatorio que dispuso el Gobierno. Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en esos barrios, de los cuales 141 ya se recuperaron, según informó esta mañana la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

"1201 POSITIVOS EN LAS VILLAS DE CAPITAL FEDERAL"



Villa 31: 851.

Villa 1-11-14: 287.

Villa 21-24: 21.

Ciudad Oculta: 10.

Zavaleta: 9.

Villa 20: 5.

Cildañez: 4

Rodrigo Bueno: 3.

Carrillo 3.

Bonorino: 2.

Lacarra: 2:

Fátima: 1.

Inta: 1.

Mitre: 1.

Piletones: 1.#ContagiáSolidaridad — La Garganta Poderosa (@gargantapodero) May 17, 2020

