Alarma en la Villa 21-24: hubo 422 casos de dengue en el año y confirmaron el primer caso de Covid-19

por Julian D'Imperio

"Hay una epidemia dentro de una pandemia", dicen en el barrio popular 21-24, preocupados. Preocupados porque reclaman que mientras todos los ojos del mundo están puestos en el coronavirus Covid-19, se dejó de lado otro brote que, por las condiciones sanitarias de los barrios populares, los afecta con mayor gravedad a los más vulnerables: el dengue.

Son 422 casos confirmados de dengue en lo que va del año en la Villa 21-24. Casi un 10% de todos los casos de dengue registrados en la Ciudad de Buenos Aires, concentrado en un barrio de 70 mil habitantes, según las cifras del último censo de 2010. "Y no es la primera vez que nos pasa, en 2016 tuvimos un brote récord con más de 800 casos", contó Nelson, comunicador, vecino del barrio y militante de La Garganta Poderosa, en diálogo con PERFIL. Y sin entrar en comparaciones con el Covid-19, pero el dengue, a quienes lo contraigan por segunda vez, puede ser letal, sin pertenecer necesariamente a un "grupo de riesgo". No se generan anticuerpos y puede causar una hemorragia, explicaron expertos de la salud a este portal.

Es por eso que el reclamo de los vecinos es urgente: "Hay salitas de barrio que hacen todo lo posible con campañas de prevención, pero no hay una forma integral del gobierno para trabajar. Faltan insumos, no reparten volantes para concientizar, ni repelentes a grupos familiares", detalló.

Dengue: la epidemia silenciada

Pero no son los únicos factores de riesgo a los que apuntan los vecinos. El verdadero problema está en el agua. Que sobra en los alrededores del barrio en las orillas del Riachuelo, que deja un terreno fangoso, ideal para los mosquitos. Pero que escasea como recurso para los habitantes, como para lavar cubiertos, lavarse las manos, etc. "Y como no sabés si va a volver el agua, entonces la gente la guarda, la acumula". Además, detallan la presencia de cloacas rebalzadas. Nada acompaña.

El reclamo es que si bien "se contuvo bien y se aislaron correctamente a los primeros casos de coronavirus", desde los finales de marzo, con el comienzo de la cuarentena y la dedicación máxima del Estado para luchar contra la propagación de la pandemia, el gobierno porteño perdió presencia en el barrio. "Y eso se nota, hay familias que viven en esas orillas del Riachuelo y no hay fumigaciones ahí, no hay más gente repartiendo volantes como antes".

Ante la consulta de PERFIL, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del gobierno de la Ciudad aseguraron que en el mes de abril se realizaron "seis operativos de fumigación" en el Barrio 21-24, con un saldo de "290 casas fumigadas al 23/4. En las recorridas también se fumigan espacios públicos y pasillos".

Cinco barrios concentran la mayor cantidad de casos de dengue en Ciudad de Buenos Aires

Pero los números muestran que no alcanza y encima la pandemia complica las tareas presenciales: "Como no se pueden llevar adelante las campañas de descacharreo y concientización tradicional, que tienen una metodología presencial, numerosa y de contacto, empleados/as del MDHH, del Ministerio de Salud, y promotores de Salud acompañan las fumigaciones, aportando su ojo crítico, para ejecutarlas lo más eficiente e integralmente posible contra el dengue", dijeron desde dicha área.

En esta época de pandemias y epidemias, los barrios más postergados corren con menos ventajas que todos. Al mensaje de "quedate en tu casa" lo cambiaron por "quedate en tu barrio", porque las condiciones de hacinamiento en las que viven hace imposible el aislamiento obligatorio. En la Villa 31, pasaron de 13 casos de coronavirus a 57 en tan sólo un día. Y con la falta de agua, en un contexto en el que se necesita extremar el higiene, lavarse las manos no es tan fácil.

Desde La Garganta Poderosa exigen un trabajo de políticas públicas que esté coordinado con "la territorialidad". "Hay gente sin internet o formacion digital para tramitar el IFE, por ejemplo. No saben usar Gmail, entrar a Google. Exigimos que escuchen, que nos den el Hotel Bauen que habilitó 100 camas, con quien tenemos vínculo. Tienen que autorizar eso desde el gobierno".

J.D. /