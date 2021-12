"Acá que no nos quieran correr con esto de que el acuerdo se va a firmar por el presidente Alberto Fernández y los 'traidores' de la oposición, mientras después Cristina Kirchner dice que ella no tuvo nada que ver", señaló este sábado el titular del radicalismo Alfredo Cornejo, indicando que "si la vicepresidenta en esa sesión del Senado en la que se tenga que votar un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no firma de manera específica que apoya ese acuerdo, porque es ella la que tiene la lapicera, nosotros desde la oposición no lo vamos a votar...".

La advertencia de Cornejo a Cristina Kirchner se produce 24 horas después de que la vicepresidenta acusara al FMI de "haber vivido condicionando a la democracia en la Argentina", e incluso señalara que ese organismo crediticio conspiró para las caídas de los gobiernos radicales de Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. Fue en ese marco que ACK le aconsejó a los dirigentes del radicalismo "que se despabilen", un guante que el mismo Cornejo recogió horas después de ese mismo viernes en redes sociales, contestándole a CFK que su partido "está más despierto que nunca, sobre todo está alerta ante gobiernos cleptómanos e hipócritas". El dirigente radical incluso llegó a considerar que "el kirchnerismo es lo peor que le pasó a la democracia argentina".

Y este sábado, entrevistado por Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, por Radio Mitre, Cornejo ratificó esas expresiones, pero se animó a hacer una advertencia al kirchnerismo en general y a Cristina Kirchner en particular, en el sentido de que su sector no permitirá que la vicepresidente evite "la foto" de encabezar la sesión en la que tenga que votarse el hipotético acuerdo al que pueda llegar el ministro Martín Guzmán con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), jugada que el núcleo duro que rodea a la vicepresidenta podría en un futuro tomar para decir que "ella siempre se opuso a ese acuerdo y lo firmaron Alberto Fernandez y los traidores de la oposición".

Mensajes cruzados: CFK cuestionó al FMI y Alberto F respondió que no pagarán con ajuste

"Ya hemos visto que en otras ocasiones, ante temas polémicos, el kirchnerismo parece esconderse, y eso lo usan luego para criticar a quienes asumen posiciones en las que hay que tomar decisiones", señaló Cornejo este sábado, indicando sin medias tintas que "por eso quiero avisarle a la vicepresidenta de la Nación que si ella no se sienta en esa sesión y firma de manera específica su apoyo al acuerdo que pueda votarse, porque al fin de cuenta es ella la que tiene la lapicera, nosotros desde la oposición no vamos a apoyar tampoco el acuerdo".

"Acá tiene que quedar bien claro que es el que negocia y acuerda con el Fondo Monetario Internacional, la oposición después apoyará, pero la responsabilidad del acuerdo es del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, así que si ella no firma apoyando, nosotros tampoco lo haremos", concluyó Cornejo.

