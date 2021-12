Tras el largo día, Pepe Mujica se durmió cuando lo nombraba Alberto y Cristina debió despertarlo

Además de los análisis políticos y sociales del acto del Día de la Democracia, el evento también dejó algunos bloopers. Uno de ellos fue el momento, seguramente el más simpático, fue el momento en que el presidente Alberto Fernández le hablaba "a mi amigo Pepe" en su discurso, y cuando se dio vuelta, el veterano José “Pepe” Mujica este justo, obviamente agotado por la larga jornada, se había dormido.

Las cámaras registraron el momento y el video se convirtió en viral. En el momento en que las cámaras apuntan a Mujica se ve cómo Cristina Kirchner lo codea para que abra los ojos, en el momento en que Alberto Fernández le dedica unas palabras. “Mis últimas palabras quiero dedicarlas a dos amigos entrañables. Primero a mi querido Pepe, gracias Pepe por estar acá con nosotros”, dijo Fernández, pero el uruguayo se había dormido brevemente, ya añorando que todo termine para descansar después de tantas horas de trajín.

En las imágenes se ve que Mujica reacciona rápidamente y asiente con la cabeza, mientras que Alberto para disimular el asunto continúa como si nada hubiera ocurrido: “Pepe es un enorme amigo, que además de amigo es un modelo de conducta para todos nosotros”.

El mensaje de Mujica en Plaza de Mayo

José “Pepe” Mujica fue el primero en hablar, antes que Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y Luiz Inácio Lula da Silva. “Recuerden este día, y cuiden lo que tienen. Cuiden la democracia, que no es perfecta, porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos creado un sistema mejor. Cuídenla y no la estropeen”, remarcó.

Pepe Mujica: "La democracia no es perfecta porque los humanos no somos perfectos"



“Gracias al pueblo argentino y vaya un humilde abrazo de todos mis compatriotas y los compatriotas uruguayos que viven acá en la Argentina”, concluyó el ex mandatario uruguayo.

RB/HB