Pepe Mujica: "La democracia no es perfecta porque los humanos no somos perfectos"

El expresidente de Uruguay José “Pepe” Mujica consideró que “la democracia no es perfecta porque no hay un sistema mejor” y le pidió al pueblo argentino “cuidarla”, al hablar en el acto por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos en Plaza de Mayo.

"Queridos recuerden la fecha y cuiden lo que tienen. La democracia no es perfecta, no puede serlo porque los humanos no somos perfectos, pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla y no la estropeen", recomendó ante una multitud que se reunió desde horas de la tarde para participar del festival.

"De todo corazón gracias, gracias pueblo argentino. Un humilde abrazo de todos mis compatriotas y de los muchos que viven acá en la Argentina", se despidió.

