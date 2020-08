Coronavirus: San Juan vuelve a clases con aulas "burbuja"

San Juan volverá este lunes 10 de agosto a clases presenciales tras la paralización por el coronavirus. Más de 10 mil alumnos de 14 departamentos regresarán a la actividad con un sistema “bimodal”, aulas “burbuja” y un kit sanitario para todos los estudiantes.

La provincia, que gobierna Sergio Uñac, tiene el coronavirus en aparente “control”. En el último reporte se detectó un solo caso y en total tiene 23. “La distribución en aulas es el modelo burbuja o a través del distanciamiento y el mobiliario dentro del aula”, adelantó el ministro de Educación Felipe de los Ríos, en declaraciones radiales. “Vamos a tener escuelas en donde la matrícula será de 10 alumnos y en el recreo el personal de servicio va a realizar la limpieza y la ventilación, para que puedan ingresar nuevamente al aula. No van a andar deambulando dentro del edificio educativo”, contó el funcionario.

El modelo sanjuanino será seguido de cerca por el resto del país. Las provincias quieren regresar a la actividad escolar pero la presencia de varias personas en lugares cerrados es un factor de propagación del virus y por eso se estima que en el AMBA eso está lejos aún.

Así es el protocolo consensuado para nuestro país de aulas "burbuja".

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, advirtió: “Yo digo que hasta que no haya una baja del nivel de circulación, hasta que no estemos en fase 5, no van a volver las clases -en el área metropolitana-. Yo fuí el principal promotor quien se opuso con lo que quería Jujuy de regresar a clases de apoyo porque creímos que no estaban las condiciones epidemiológicas para dar ese paso”, manifestó Trotta en diálogo con Romina Manguel.

En el caso de San Juan, además, estudiantes, docentes y no docentes, deberán ingresar al edificio escolar con tapaboca en forma obligatoria.

De acuerdo a lo que reprodujo NA, en el caso de los alumnos, se entregará el primer día de clases en la institución educativa al ingreso, una bolsa de tela vegetal que contiene alcohol en gel, tapaboca, jabón líquido y toalla personal, mientras que los docentes, al entrar al establecimiento, se les dará una máscara de acetato desinfectada y que deberá reintegrar al culminar la jornada escolar.



MC