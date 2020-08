La "nueva normalidad" en la Ciudad: regreso a clases, espacio público y ayuda económica

Se dejó la barba. Al igual que Horacio Rodríguez Larreta. Y, en la presentación semestral ante la Legislatura porteña, aprovechó para anunciar dos medidas clave y trazar un panorama de lo que será la “nueva normalidad” en la Ciudad en plena pandemia de Coronavirus.

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, brindó su primer informe de gestión del año ante legisladores oficialistas y opositores y allí se llevó, además, un fuerte apoyo del bloque Vamos Juntos y sus aliados. Fue recibido por el peronista del PRO, Agustín Forchieri - ya recuperado luego de haber dado positivo de Coronavirus -, quien ocupa el cargo de vicepresidente de la Legislatura porteña.

Uno de los anuncios fue el uso obligatorio del TelePase desde el 28 de agosto para todas las autopistas porteñas (hoy apenas el 40% de los usuarios lo utiliza), para reducir riesgos de contagio.

Buscan rastros de coronavirus en cloacas de Ciudad de Buenos Aires y Conurbano

Por el otro lado, anunció una ayuda económica extraordinaria para jardines de infantes en situación comprometida. Se trata del Programa de Apoyo Económico a la Primera Infancia por $150 millones para 180 jardines maternales en los que trabajan 1.900 personas (1.600 docentes). “Este apoyo se va a hacer efectivo a partir del mes que viene y va dirigido a los jardines maternales de gestión privada que no cuentan con aporte gubernamental nacional ni de la Ciudad”, dijo Miguel ante los legisladores porteños, en su mayoría de manera virtual.

La nueva normalidad

En este marco, en su presentación hizo especial hincapié en el Plan de Puesta en Marcha de la Ciudad: 95 protocolos, actividad por actividad, para la salida de la cuarentena de manera escalonada hasta llegar a la denominada “nueva normalidad”.

“Nos basamos en la salud integral de las personas para contribuir también a su bienestar emocional, contemplando por ejemplo las salidas recreativas de los chicos y la posibilidad de hacer actividad física al aire libre”, destacó el jefe de ministros de Larreta.

Primero habló de la pata social: el programa Mayores Cuidados, en el que se anotaron como voluntarios más de 40.012 vecinos y 13.187 adultos mayores, y de la asistencia alimentaria, por la cual más de 353.000 vecinos reciben viandas o bolsones de comida.

Coronavirus: "La gente abandonó el aislamiento, hay que acatar las medidas de prevención"

El regreso a clases

Luego se refirió al futuro de la educación: “Todo el sistema escolar en la Ciudad está preparado para esta situación: tenemos contenidos físicos que se entregan en mano a las familias cada dos semanas, y digitales que están disponibles en la plataforma Mi Escuela”, dijo.

La plataforma Mi Escuela, que implementó la ministra Soledad Acuña, sumó el módulo de aulas virtuales, donde los docentes pueden planificar, enviar actividades, ponerse en contacto con sus alumnos y gestionar recursos pedagógicos para dar clases a distancia, según se informó.

Por otra parte, adelantó que se está elaborando un protocolo para cuidar la salud de los chicos, los padres y madres, docentes y todos los trabajadores de las escuelas en la vuelta a clases presenciales. “En principio, estamos pensando que los chicos vuelvan de a grupos con jornadas reducidas, dando prioridad a los grados que terminan un nivel académico y contemplando todas las medidas de distanciamiento y cuidado dentro y fuera de las escuelas”, explicó Miguel.

El nuevo espacio público. Por otro lado, uno de los ejes centrales de la “nueva normalidad” pasará por el uso del espacio público como eje central. En este sentido, el jefe de gabinete porteño explicó: “Siempre fue un lugar de encuentro, sobre todo las plazas y los parques. Por eso, estamos diseñando nuevas maneras de aprovechar los espacios al aire libre que son los que tienen menor riesgo de contagio”.

En este sentido, adelantó que se está contemplado poner demarcaciones en las plazas y parques. “Esperamos poder instrumentar eso cuando se habiliten los encuentros sociales al aire libre”, señaló.

“Por otro lado, como sabemos que jugar es fundamental para los más chicos y para su crecimiento, y hoy los patios de juegos no están habilitados, estamos evaluando intervenir algunas zonas, en lugares que lo permitan, para poner juegos alternativos para ellos”, agregó.

Transporte . Por otra parte, en lo que refiere al tránsito y el transporte, contó el subte está funcionando con 50 de sus 90 estaciones más el Premetro. “Realizamos intervenciones en más de 600 paradas de colectivos, trenes y subtes, en el sistema predictivo, en Centros de Trasbordo y en la vía pública con cartelería y señalética para recordarles a los vecinos que deben mantener una distancia en el espacio público”, afirmó Miguel.

“Como resultado de estas medidas se registraron bajas históricas en la circulación de más del 95% en el subte; del 75% en colectivos, del 90% en trenes, y del 70% aproximadamente en la circulación vehicular, que fueron cambiando levemente con el correr de los días a medida que se habilitaron nuevos rubros”, detalló.

Crisis económica . En este punto Miguel remarcó que “la pandemia tiene efectos muy grandes en prácticamente todos los aspectos de la Ciudad” y reconoció: “estamos en emergencia”.

Según los datos oficiales, en los cuatro meses principales de pandemia, de abril a julio, la recaudación porteña cayó un 24%, que equivale a más de $25.000 millones. En ese contexto, remarcó la exención de ABL para comercios no esenciales en junio y julio y que se suspendieron embargos y ejecuciones fiscales.

“Venimos teniendo reuniones con las distintas cámaras que representan sectores comerciales y con algunos comerciantes para definir juntos los protocolos para que puedan funcionar. De a poco vamos viendo que los comercios vuelven a abrir y confiamos en que vamos a seguir de esta manera progresiva, siendo muy cuidadosos para no tener que volver atrás”, remarcó el Jefe de Gabinete.

Sobre el epílogo de su alocución, concluyó: “Estoy convencido que hay algo que no va a cambiar, y es que esa nueva normalidad la vamos a decidir nosotros. Porque nuestro futuro no nos lo va a imponer una pandemia, ni un virus. ¡Lo vamos a elegir entre todos! ¡Lo vamos a elegir juntos! ¡Y lo vamos a elegir con total libertad!”.

Respaldo político . Tras la presentación, el presidente del bloque oficialista “Vamos Juntos”, Diego García Vilas, apoyó explícitamente a Miguel y su presencia en el recinto. “Es valorable entenderlo en un contexto muy especial que hayamos dado cumplimiento a este requisito. Teníamos una planificación de gobierno y esta pandemia nos ha obligado a transformarnos”, expresó.

Miguel y García Vilas se conocieron en 2015: el primero aún era jefe de asesores de Larreta (jefe de gabinete de Mauricio Macri en ese entonces) y el segundo ya era la mano derecha de Graciela Ocaña. Entablaron un buen vínculo que siguió a lo largo de los años y hoy es uno de los que más ha defendido a Miguel ante el "fuego amigo".

“Quería destacar el esfuerzo del jefe de gabinete y todo su equipo que han sabido transforma su gestión para a trabajar para atender la pandemia. No quería dejar de destacar la importancia de no tener una doble vara o doble discurso. Nos vienen a hablar preocupados por si tenemos un plan económico. Aquellos diputados que hoy nos vienen a plantear su preocupación deberían haber planteado su preocupación a nivel nacional”, agregó García Vilas.

Por su lado, el socialista Roy Cortina – aliado al larretismo – expresó su respaldo al Gobierno de la Ciudad: “Creo que ha sido atinada la presentación del Jefe de Gabinete, entiendo las preocupaciones de muchos temas de la pandemia, no se agotan con esta reunión. Si hay una prioridad hoy es cómo se aborda la problemática de esta pandemia, está claro que nadie ha derrotado este virus pero en la Ciudad estamos en una situación de estabilidad. No ha colapsado el sistema de salud, las decisiones se toman con criterio y eficacia”.

“Fuimos la puerta de entrada de todos los turistas, y nuestra salud no colapsó. Nuestro sistema de salud funciona y bien. Abordamos los lugares que podían ser dificultosos, como los barrios populares, con eficacia, trabajando con el Gobierno Nacional”, agregó.

“Es para seguir en el buen camino. No salgo de mi asombro por la frialdad y el temple de este Gobierno, que no ha contestado los insultos y los agravios entre argentinos en medio de una pandemia, ministros señalando con el dedo y diciendo ‘acá está el foco’. Y nosotros no agredimos a nadie, no hemos señalado ningún error, nos hemos puesto a disposición porque así se sale de las grandes tragedias humanas”, concluyó el socialista.

Críticas de la oposición

Al momento de tomar la palabra, la legisladora del Frente de Todos, María Rosa Muiños, sostuvo que “el jefe de Gabinete nunca decepciona, cada vez que viene al recinto nos relata los enunciados de nuestras propias preguntas y nos cuenta todas las medidas que ya fueron tratadas por nosotros, los legisladores. Como de costumbre, no responde a ninguna de nuestras preguntas y menos aún, las que implican cantidades, presupuesto, gastos, contrataciones, licitaciones, compras directas”.

“A diferencia de Felipe Miguel, nosotros hoy tenemos varios números para celebrar porque a siete meses de la asunción del gobierno nacional, en medio de una pandemia que ha generado una crisis mundial, se logró llegar a un acuerdo que le va a hacer ahorrar a los argentinos 33 mil millones de dólares en el pago de la deuda que generó Mauricio Macri durante sus cuatro años de gobierno”, expresó la vicepresidenta segunda de la Legislatura.

ES / DS