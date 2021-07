Correo Argentino | El Gobierno le pidió a la jueza Cirulli que avance con la quiebra

La novela judicial en torno al Correo Argentino S.A continúa luego de que este viernes el Gobierno le pidió a la jueza en lo Comercial Marta Cirulli que revierta su decisión de suspender la quiebra de la empresa, tras la apelación de su principal accionista, Socma, un holding perteneciente a la familia del ex presidente Mauricio Macri.

Este viernes, el Estado Nacional a través del subprocurador del Tesoro, Horacio Pedro Diez, presentó el pedido para que la quiebra de Correo Argentino sea declarada "inapelable" en base a que "el régimen falencial dispone como regla el principio de inapelabilidad".

"Esta regla alcanza, naturalmente, al decreto de quiebra indirecta por falta de conformidades, como ocurre en el caso", señala el escrito. Es decir que la quiebra de la empresa Correo Argentino no podría ser revertida por la Cámara en lo Comercial, tal como había resuelto la jueza Cirulli luego de suspenderla.

Por otro lado, en caso de esta acción no fuera posible, el Gobierno pidió que el efecto de la apelación por parte de Socma no sea "suspensivo", tal como lo dispuso la jueza, sino "devolutivo", para no interrumpir la continuidad de la causa. De esta manera, la quiebra de la empresa que administró el servicio postal en los años 90 podría continuar adelante.

La jueza Marta Cirulli que había dispuesto la quiebra de Correo Argentino tras dos décadas de demora del trámite en la Justicia, dio marcha atrás con su decisión tras la apelación de los abogados del holding de la familia Macri. Así, la jueza suspendió los alcances de su propio decreto donde figuraba la quiebra de la empresa, y lo dejo con "efecto suspensivo" para luego ser revisada por la Cámara en lo Comercial.

Una de las implicancias del fallo es que al estar suspendida la medida, la Justicia no puede avanzar con la ejecución de los bienes de la firma ni con la “extensión” de la deuda a otras empresas del Grupo Macri.

"La providencia recurrida debe ser revocada, por ser inapelable el decreto de quiebra dictado con fecha 5 de julio de 2021. No existen motivos fundados en derecho que habiliten una solución distinta", sostiene la presentación de la Procuración del Tesoro.

CDI CP