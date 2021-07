Correo Argentino | La Corte Suprema resolverá si el Tribunal Superior de Justicia porteño se queda con el concurso

Ante el pedido de Socma, la empresa de la familia del ex presidente Mauricio Macri y principal accionista de Correo Argentino S.A., finalmente será la Corte Suprema de la Nación quien resolverá si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño se queda con el concurso. Por su parte, la quiebra dictada por la jueza Marta Cirulli quedó en suspenso y será revisada por la Cámara en lo Comercial.

Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial, compuesta por María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, que, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez afirmó que existe un conflicto en torno a qué jurisdicción debe intervenir en el expediente de la quiebra de la empresa, un fallo que involucra al fuero nacional comercial, por lo que dejaron la decisión a la merced de la Corte Suprema de Justicia.

Correo Argentino: rechazan el intento del Tribunal Superior de Justicia de quedarse con el concurso

En este sentido, el pedido por parte de Socma para que el TSJ porteño intervenga en la causa y eventualmente se quede con el concurso de acreedores se da en el marco de que la quiebra sea extendida a las firmas accionistas de la empresa, principalmente la misma Socma, quien tendría que afrontar la carga asociada a la quiebra, cuyos accionistas son los hermanos de Mauricio Macri (en especial Gianfranco, investigado por la Justicia), y sus sobrinos por parte de su hermana fallecida Sandra.

De esta manera, no es un dato menor que Socma haya pedido que intervenga el TSJ porteño en la causa, un fuero donde abundan nombres asociados al macrismo, como el juez Santiago Otamendi, ex viceministro de Justicia de Germán Garavano, y la jueza Vivian de Langhe, ex directora del Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, nombrada por el entonces jefe de Gobierno Mauricio Macri. Además, el máximo tribunal porteño está presidido por Inés Weinberg de Roca, ex candidata a Procuradora General por el ex Presidente Macri que no contó en su momento con la aprobación del Senado.

Correo: Socma logró reabrir una causa contra la jueza y la fiscal por "persecución"

El pedido de Socma que ahora depende de la Corte Suprema se da en el marco de una serie de reclamos ante el TSJ porteño que se suscitó en febrero último, cuando la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó el pedido de Socma para que la jueza Marta Cirulli sea apartada del proceso de quiebra.

Socma sostuvo que la magistrada de primera instancia había incurrido en prejuzgamiento y, al igual que en caso de la fiscal de cámara, Gabriela Boquin, a quien también quisieron apartar, actuaba con "parcialidad" y evidente animosidad, lo que fue negado por Cirulli al momento de producir su "informe".

Correo Argentino S.A.

Carlos Zannini: "Yo fui víctima de la persecución de Macri"

Tras la apelación de Socma, suspenden la quiebra de Correo Argentino

La jueza Marta Cirulli que había dispuesto la quiebra de Correo Argentino tras dos décadas de demora del trámite en la Justicia, dio marcha atrás con su decisión tras la apelación de los abogados del holding de la familia Macri.

“Me encuentro constreñida -por sobre cualquier otra interpretación- a observar el mandato jurisdiccional referido”, expresó la jueza Cirulli, y argumentó que en ese contexto “en consonancia con el temperamento seguido el 25/3/2010 en materia análoga, concédese en relación y con efecto suspensivo el recurso de apelación formulado en el escrito en despacho”.

De esta manera, la quiebra de la empresa dispuesta por la magistrada ahora queda en suspenso y será revisada por la Cámara en lo Comercial. En tanto, la jueza de primera instancia no podrá avanzar con la ejecución de los bienes de la firma ni con la “extensión” de la deuda a otras empresas del Grupo Macri.

CDI CP