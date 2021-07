Zannini, luego de la quiebra del Correo: "Vamos a reavivar aquellos juicios donde el estado tiene algo para cobrar"

Después de que la jueza Marta Cirulli decidiera decretar la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A, propiedad del Grupo Macri, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sostuvo que el próximo paso es "reavivar todos aquellos juicios donde el Estado tiene algún peso para cobrar".

En el día de ayer, el propio Zannini había adelantado que elaborarían un informe para acercarle a la jueza Cirulli y poder extender la quiebra hacia Socma (Sociedades Macri). En ese marco, el ex secretario de Legal y Técnica del kirchnerismo aseveró que desde el estado buscarán reanimar los juicios donde el estado pueda cobrar.

"Estamos tratando de reavivar todos aquellos juicios donde el Estado tiene algún peso para cobrar. Estamos relevando qué es lo que pasa con cada una de las causas", expresó el funcionario nacional en diálogo con Caballero de Día en La990.

En esa línea, adelantó que se está llevando adelante la creación de un registro para tener todos los casos, aunque aseguró que ninguno tiene el volumen que la causa del Correo Argentino.

Correo Argentino: los abogados de Macri son "maestros de la dilatación"

Así definió el ex candidato a vicepresidente a los letrados que representaron al ex presidente Mauricio Macri en la causa contra el estado nacional.

De esta manera, rememoró que el concurso de la empresa empezó en 2001 y recién quebró este 2021, con lo cual definió a los abogados de Macri como "maestros de la dilatación".

"Esta es una causa heredada por la Procuración, porque fue el propio Macri el que estableció que la Procuración del Tesoro interviniera. Nosotros tomamos la decisión de permanecer en la causa, por la importancia económica", explicó Zannini.

Respecto a las quejas de Macri sobre una persecución y venganza en su contra antes de que se decretara la quiebra de Correo Argentino S.A, Zannini consideró que "sería rápido que para evitar cualquier suspicacia o cualquier persecución, como le llaman, ofrecieran pagar la suma que realmente están adeudando".

Beatriz Sarlo sobre Mauricio Macri: "Dijo: 'vengo a ser la felicidad de los argentinos', y dejó al 40% en la pobreza"

En la misiva que publicó antes del fallo judicial, Macri también había asegurado que se buscaba perseguir a sus hijos. "No están en los expedientes en trámite los hijos de Macri. Eso es lo que llama la atención. Por mis hijos peleo pero no los uso de escudo, él lo está haciendo. No tengo interés en perseguir a nadie, lo que perseguimos es el cobro", se endureció Zannini contra el ex presidente.

Sobre el monto que debía abonar el grupo Macri para saldar la deuda con el estado, Zannini explicó que deuda acarrea los intereses de 20 años de impago.

"La cuenta es muy simple: la deuda por falta de canon es de 297 millones de pesos-dólares de aquella época. Esos 300 millones de dólares en 20 años tendrían que tener actualización e intereses. Quieren cubrirlo con una apariencia de una oferta del 100% con mil millones de pesos", sostuvo.

Para Zannini, el fallo fue "ejemplar"

El procurador del Tesoro definió de esa manera el fallo de la jueza Cirulli y destacó que es una "buena señal" de que el gobierno actual no presiona a la Justicia como lo hacía el macrismo.

"Esa mujer, sola, se puso al frente de toda esta estructura y la enfrentó", dijo sobre la fiscal Gabriel Boquín, quien en 2016 ya había manifestado que el acuerdo que quería establecer el estado, en ese momento gobernado por Cambiemos, con el Correo Argentino para condonar la deuda era "ruinoso".

Cristina Kirchner y el gobierno

Respecto a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Zannini sostuvo que durante el gobierno de Mauricio Macri se intentó proscribirla.

"La persecución a Cristina Kirchner no era que la siguieran, sino que la querían proscribir, no querían que participara en elecciones libres", afirmó.

Sobre el gobierno nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, aseguró que "No está la derecha ahí, no están los que estaban destruyendo y endeudando al país. Están los que tratan de reconstruir a la Argentina y en ese lugar no quiero estar".

GI/FL