Coscu confirmó que tiene COVID- 19 luego de la entrega de premios

“Me acaban de avisar que dos personas que estuvieron en el evento dieron Covid positivo. La realidad es que nos besamos y abrazamos todos, así que todos somos contacto estrecho. Les recomiendo que se cuiden, que no expongan a su familia y que se guarden en sus casas”, publicó Coscu,al día siguiente del evento y pidió a la comunidad de streamers y creadores de contenido que asistieron a la ceremonia que tengan conciencia sobre el tema.

Hasta ese momento, no estaba confirmado si él tenía o no Covid, pero hoy volvió a publicar un tweet donde confirmó la noticia. “Tengo Covid”, escribió Martín Pérez Disalvo con el emoji de un payaso. Dicha publicación generó revuelo en la red social y, a pocas horas de ser publicada, sumó 30 mil me gusta y cientos de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores, pidiéndole que por favor se cuide él y que cuide a los suyos.

La situación también fue una alerta para todos los presentes a la celebración, quienes tendrán que hisoparse para chequear si no se contagiaron. Por su parte, Coscu fue precavido al anunciar la noticia y no dio el nombre de las dos personas que habían dado positivo para no exponerlos ante el resto de la comunidad.

Recordemos que el streamer Gonzalo Goncho Banzas fue uno de los que no pudo estar presente en la entrega de premios porque se encuentra aislado, desde antes de la gala.

