Cristina Kirchner acudirá a la Corte para frenar el traslado del expediente de Lomas

“Le están dando a Drácula el cuidado de un banco de sangre”. Drácula para el kirchnerismo sería Comodoro Py y este dirigente cercano a Cristina Kirchner se refiere a la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que dispone que las causas por espionaje ilegal en el gobierno de Cambiemos se investiguen en la justicia porteña. No hay dudas: significa un revés para la Vicepresidenta y su abogado ya lo hizo saber en los tribunales de Lomas de Zamora con un escrito en el que pide que se suspenda el traslado de los expedientes ya que llegarán hasta la Corte Suprema para frenar esta decisión.

La resolución de Casación era resistida por el Frente de Todos que rechaza que la investigación sobre espionaje ilegal al Instituto Patria y a la Vicepresidenta no solo quede en Comodoro Py, sino también que su investigación ahora avance a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Stornelli.

“Es una vergüenza que la causa recaiga en el procesado fiscal Stornelli que no tuvo drama de usar al falso abogado y espía como Marcelo D´Alessio hasta para perseguir a su ex mujer”, fue una frase que ayer se repitió en varias oportunidades en un despacho del Senado al conocer la definición de tribunal.

“A través de medios periodísticos he tomado conocimiento que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ha resuelto, por mayoría, declarar la competencia del fuero penal federal de la Capital Federal para que continúe con la tramitación de las causas en que me dirijo”, detalla el texto al que accedió PERFIL. Fue presentado el viernes por la tarde por el abogado de CFK, Carlos Beraldi y en él se agrega: “Se trata de un pronunciamiento manifiestamente arbitrario, que genera una situación de gravedad institucional inédita en tiempos democráticos. Por tal razón, informo que tal decisión será recurrida por mi parte”.

Por eso, solicita que no se cumpla con el traslado de la causa hasta que “el más Alto Tribunal defina la cuestión de competencia”. Así, la Vicepresidenta recurrirá a la Corte para que resuelva sobre el destino de la investigación contra su figura.

Si el fallo de Casación queda firme, en estos tribunales se investigará el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la Vicepresidenta.

La fuerte disputa entre Stornelli y Cristina Kirchner no es nueva y se hizo pública en varias oportunidades. En 2019, cuando aún no se conocía el futuro electoral de la ex jefa de Estado, la por entonces senadora había usado su cuenta de Twitter para criticar la decisión del fiscal de no presentarse a declarar en la causa en contra del falso abogado Marcelo D´Alessio. “Sí, el fiscal que fue fotografiado, filmado, grabado y whatsappeado con D´alessio extorsionando a empresarios en la causa de las fotocopias, no se presentó a prestar declaración indagatoria en la que se investigan dichas maniobras de extorsión. Tampoco entregó su teléfono".

Hoy Cristina Kirchner ocupa gran parte de su tiempo analizar en detalle la información recogida por la Comisión Bicameral en la que se desprende que durante el anterior gobierno existió una “sociedad” entre el ex presidente Mauricio Macri y el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para avanzar en la “persecución política” a través de escuchas telefónicas. Sin embargo, tampoco se olvida de Comodoro Py, a donde apunta una y otra vez.

La reforma propuesta por Alberto Fernández para licuar el poder de los jueces de los tribunales porteños (paralizada en la Cámara de Diputados), le parece insuficiente. ¿Cuál es la verdadera reforma judicial para CFK? La Vicepresidenta mantiene en reserva sus planes para los próximos años de gestión.

Si el fallo de Casación queda firme, en estos tribunales se investigará el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la Vicepresidenta. "El mejor estudio jurídico que tiene Macri es Comodoro Py", respondían cerca de Kirchner sobre el futuro que puede tener esta causa en la que se investiga a al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su ex segunda Silvia Majdalani. Por eso, aunque también apuntan contra la Corte, llegarán hasta allí para pelear la competencia de esta causa.