Cristina Kirchner fue a Comodoro Py y se notificó de la confirmación de su condena en la Causa Vialidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó este mediodía en los tribunales de Comodoro Py para recibir en persona la notificación de la sentencia confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por su responsabilidad en la causa Vialidad.

El trámite fue breve. Cristina Kirchner llegó después del mediodía, acompañada de sus abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, y firmó la notificación en la secretaría del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en Comodoro Py. “Estuvo menos de un minuto en el tribunal. Entró, firmó y se fue”, contó un testigo del hecho Infobae.

El fallo fue emitido el 13 de noviembre pasado tras revisar el veredicto que se le dictó en un juicio oral junto a otros 12 acusados en esa investigación. "Se demostró un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades", se afirmó en la sentencia firmada por los jueces de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

La exmandataria se había dado por notificada con la firma de la sentencia por parte de la sala IV de Casación, pero el Tribunal que llevó adelante el juicio en su contra, resolvió que ese trámite debía cumplirse en persona en los tribunales federales de Retiro. Para ello le había dado plazo hasta mañana miércoles 27, día que coincide con la presencia en el edificio del expresidente Alberto Fernández, para ser indagado en la causa Seguros.

Aunque el acto de notificarse en persona puede parecer meramente formal, reviste una importancia simbólica y legal. Este procedimiento asegura que los imputados queden informados oficialmente sobre el veredicto y sus implicancias, reforzando el cumplimiento de las disposiciones judiciales.

Diferente fue el caso del empresario Lázaro Báez, que explicó que está bajo prisión domiciliaria en Santa Cruz y que por esa situación proponía que la notificación sea por videoconferencia. El TOF aceptó hacer una videoconferencia con Báez y con el resto de los acusados que viven en el sur del país. A diferencia de ellos, Cristina Kirchner optó por cumplir con la notificación en persona.

Además de la sentencia sobre la titular del Partido Justicialista (PJ), el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a Báez (6 años); al ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López (6 años); al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (6 años); a los ex responsables de la DNV en Santa Cruz, Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Daruich (3 años y 6 meses); y a los ex titulares de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Pavesi (4 años y 6 meses) y José Santibáñez (4 años).

Por otro lado, el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sobre quien pesaba un pedido de condena de 10 años, fue absuelto. También fueron absueltos Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Héctor Garro, ex titular de Vialidad de Santa Cruz. Sobre Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner y ex secretario de Coordinación de la Obra Pública, el Tribunal declaró extinguida la acción penal por prescripción y fue sobreseído.

La apelación

Con todos los acusados notificados, el siguiente paso en el proceso es que los abogados de los condenados presenten apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El plazo para eso vencía este jueves pero a pedido de algunas defensas Casación lo extendió por 30 días hábiles más en virtud del voluminoso fallo y la complejidad de la causa. El nuevo plazo vence el 20 de febrero.

Por lo tanto, aunque todos los acusados ya han sido notificados, el caso seguirá su curso en el sistema judicial, y no se espera una resolución definitiva hasta 2025, cuando la Corte Suprema intervenga. Las defensas de los condenados apelarán para que sean revocados y se dicte la absolución.

La causa Vialidad se ha convertido en uno de los expedientes judiciales más emblemáticos en torno a las denuncias de corrupción durante los mandatos de Cristina Kirchner. El caso investigó la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz a empresas vinculadas con Lázaro Báez, empresario cercano a la expresidenta.

Luego de la ratificación del fallo, la exmandataria encabezó un acto por el Día de la Militancia en Santiago del Estero donde volvió a afirmar que el fallo forma parte de una persecución en su contra por las políticas de inclusión y distribución de los ingresos impulsadas desde sus gobiernos , aseguró que está "dispuesta a pagar el castigo" que le quieren "imponer".

"El castigo que me quieren imponer, al lado de los desaparecidos... El precio es bastante poco y estoy dispuesta a pagarlo. No me voy a arrepentir de nada de lo que hice. No me lo van a perdonar nunca: la condena y la proscripción son el vuelto de esas decisiones", subrayó. En esa línea, consideró que el "castigo" tiene varias razones: "Porque le pagamos al Fondo, porque no nos bajamos los pantalones con los fondos buitre, porque los trabajadores volvieron a tener participación en el PBI".

