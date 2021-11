Las declaraciones de la vocera presidencial Gabriela Cerruti afirmando que "la inseguridad subió más en la Capital Federal que en la provincia de Buenos Aires" se convirtieron en uno de los temas de debate político de este jueves 11 de noviembre, y el que le contestó con dureza fue el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alesandro, que ya se había referido al tema por la mañana y esta tarde en Radio Mitre señaló que "en la Ciudad tenemos 3 homicidios dolosos 100 mil habitantes, son los números más bajos desde 1995, y eso no lo decimos nosotros, lo dice la ONU, que nos ubica como la segunda ciudad más segura de Latinoamérica".

"Lo que Cerruti omite decir cuando afirma que en CABA los homicidios aumentaron un 20 por ciento en 2020, es que eso se ve reflejado solo en las zonas en que actuaban las fuerzas federales, como ejemplo en la 21-24 que estaba Prefectura Nacional, los homicidios aumentaron un 90 por ciento", señaló D'Alessandro. "Para que quede claro, en un año de gestión de la ex ministra de Seguridad Sabina Frederic, hubo la misma cantidad de homicidios dolosos que en los 4 años de gestión de Patricia Bullrich", agregó el funcionario porteño.

"En declaraciones a "Le doy mi palabra", el programa que conduce Alfredo Leuco en Radio Mitre, D'Alessandro destacó que "en lo único que coincido con la vocera Cerruti es que en materia de seguridad no se puede hablar de estadísticas, pero si hay que hablar de políticas públicas y hoy el Estado Nacional no tiene políticas públicas, no hay una política contra el narcotráfico, no hay contra el robo, no hay una política de seguridad que contemple cuidar a los ciudadanos".

"Le voy a contar un dato puntual, como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, yo no he podido saber cuántos presos condenados liberó el Gobierno nacional por el tema de la pandemia", dijo D'Alessandro. "Sobre el tema lo que puedo decir que nosotros en con la Policía de la Ciudad hemos detenido algunos de esos presos cometiendo delitos al día siguiente de ser liberados".

Durante la conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada, y en alusión a los graves hechos de inseguridad registrados en la provincia de Buenos Aires, en forma específica el crimen del kiosquero Roberto Sabo en La Matanza, Cerruti había apuntado por elevación al Gobierno porteño de tener peores índices que la Provincia, por lo que D Alessandro, la acusó de "distorsionar los datos":

Me sorprende que nuevamente distorsionen los datos y se usen maliciosamente a días de las elecciones @gabicerru: la tasa de homicidios en 2021 en la Ciudad es de 3 cada 100 mil habitantes, la más baja desde 1995. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) November 11, 2021

"Distorsionan los datos y los usan maliciosamente a días de las elecciones: la tasa de homicidios en 2021 en la Ciudad es de 3 cada 100 mil habitantes, la más baja desde 1995". "Todos los delitos en la Ciudad disminuyeron en los últimos años, producto de una política de estado seria y responsable", y puntualizó: "Sin relato".

Todos los delitos en la Ciudad disminuyeron en los últimos años, producto de una política de estado seria y responsable. Sin relato.

No sirven las afirmaciones falsas ni las excusas. Lo que la sociedad necesita es que se pongan a trabajar para que cada vecino pueda vivir en paz. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) November 11, 2021

"No sirven las afirmaciones falsas ni las excusas. Lo que la sociedad necesita es que se pongan a trabajar para que cada vecino pueda vivir en paz", agregó el funcionario de la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta.

Las muestras de dolor de los familiares de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en La Matanza, una postal social de esta semana.

Luego de la publicación de esos posteos de D'Alessandro, Cerruti recogió el guante y sostuvo a través también de Twitter "Estimado ministro. El último número enviado al Sistema Nacional por CABA y consolidado es el del 2020 y es de 4,1 cada cien mil habitantes. Nos manejamos por el Sistema Estadístico según los datos informados por la Ciudad. Saludos":

Estimado ministro. El último número enviado al Sistema Nacional por CABA y consolidado es el del 2020 y es de 4,1 cada cien mil habitantes. Nos manejamos por el Sistema Estadístico según los datos informados por la Ciudad. Saludos. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) November 11, 2021

Y ante ese "redoble" de Cerruti en cuanto a la veracidad de sus afirmaciones en la conferencia de prensa matinal, D'Alessandro replicó con el dato que señalábamos, respecto a que "si se fija, en los únicos barrios donde aumentaron los homicidios dolosos durante 2020 son los que estaban a cargo de las Fuerzas Federales que ustedes manejan":

Estimada vocera presidencial, no tiene necesidad de consultar el Sistema Nacional, puede chequear el Mapa del Delito ya que nosotros transparentamos las estadísticas: https://t.co/tJW8aJWa4y — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) November 11, 2021

Si se fija, en los únicos barrios donde aumentaron los homicidios dolosos durante 2020 son los que estaban a cargo de las Fuerzas Federales que ustedes manejan. — Marcelo D'Alessandro (@MarceDaless) November 11, 2021

HB