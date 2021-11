Gabriela Cerruti, tras la muerte del kiosquero: "Me da un profundo asco el uso electoral del dolor de una familia"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró este jueves 11 de noviembre que el Gobierno nacional va a "seguir trabajando para reformar la ley penal juvenil, que es viejísima, injusta e inequitativa" para reforzar el trabajo en la "reinserción y revinculación de los jóvenes que cometen delitos". Y agregó: "Me da un profundo asco la utilización electoral del dolor de una familia"

“El Presidente está a disposición de la familia Sabo para cuando ellos lo deseen”, dijo Cerruti. “Somos absolutamente conscientes de la situación de inseguridad y empezar a discutir estadísticas está fuera del foco en esta circunstancia, pero la estadística dice que hay una suba en la Ciudad de Buenos Aires y no en la provincia”, subrayó la vocera del presidente Alberto Fernández.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Gabriela Cerruti sostuvo: “Lo que tenemos que hacer es que haya más seguridad y prevención, más policía en la calle, más seguridad en general con prevención, que el estado esté presente, este es un problema estructural y creemos que estamos avanzando, pero sabemos que es insuficiente".

Sergio Berni aseguró que "no le asustaría" aplicar la pena de muerte



Edad de imputabilidad: críticas a Larreta

Gabriela Cerruti también se refirió al debate sobre la baja de edad de imputabilidad, reavivado esta semana dado que una joven de 15 años fue cómplice del homicidio de Ramos Mejía. En ese sentido, la portavoz apuntó a Horacio Rodríguez Larreta, quien había pedido un "régimen penal especial" para jóvenes de 16 años.

“No es cierto lo que dijo el Jefe de Gobierno porteño que los jóvenes sean inimputables a los 16 años, hay 5000 jóvenes con procesos penales”, argumentó la funcionaria. De todos modos, reconoció que la ley penal juvenil es deficiente “es viejísima, injusta e inequitativa" y que se debe reforzar el trabajo en la "reinserción y revinculación de los jóvenes que cometen delitos".

"No está prevista ninguna devaluación"

En plena escalada del dólar blue, que este miércoles trepó a 205 pesos, la vocera reiteró el discurso oficial que niega una posible devaluación tras las elecciones del domingo. Cerruti aseguró que no está prevista ninguna devaluación luego de las elecciones. "Al economista que escucho es la ministro Guzmán y me dice que no va a haber devaluación", remarcó.

“Esperamos que el lunes siga siendo un país normal y hacer, en los próximos dos años, lo que no pudimos hacer en los pasados dos años de pandemia”, aclaró y agregó: "Los índices macroeconómicos demuestran cautela, pero la voluntad de seguir avanzando en este rumbo".

En cuanto a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Gabriela Cerruti aclaró que siguen las negociaciones, pero advirtió: "Macri tomó una deuda criminal".

Sobre las internas dentro del Frente de Todos Cerruti declaró: “El Gobierno es uno solo y no tiene alas más o menos irracionales y lleva a cabo sus políticas en conjunto". "Alberto Fernández estuvo reunido con empresarios, con la CGT y con movimientos sociales, para avanzar en planes económicos pensados para mejorar a todas las familias argentinas”, destacó y sumó: “La búsqueda de consenso es vocación de este Gobierno en el Consejo económico social y en el Parlamento”.

La portavoz señaló que el Gobierno nacional espera que este domingo "sea una gran jornada electoral y, con los resultados a la vista, seguir trabajando con los mayores consensos y acuerdos posibles para que el Parlamento pueda sacar leyes beneficiosas para los argentinos y seguir avanzando en la recuperación del país". “Las elecciones de término medio no son un punto de llegada ni de partida”, concluyó.

RB/ff