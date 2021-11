Sergio Berni aseguró que "no le asustaría" aplicar la pena de muerte

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, manifestó que no tendría temor en discutir o aplicar una ley de pena de muerte en el país. “Es imperfecta y constitucionalmente inviable, pero si me tengo que sentar a discutirla no le saco el culo a la jeringa”, dijo sobre un supuesto debate respecto a la pena capital. También dio su percepción sobre la complejidad que tendrá el mes de diciembre en la provincia y cuestionó a "funcionarios públicos" que debieron dar la cara por el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía.

La muerte de Roberto Sabo el pasado domingo volvió a poner a Berni en el centro de la polémica. Primero, porque fue repudiado por los vecinos cuando llegó a Comisaría Segunda de La Matanza. Después, porque dio la orden de lanzar gases lacrimógenos a los mismos manifestantes cuando reclamaban por más seguridad.

El hecho abrió el debate sobre la aplicación de penas más duras y hubo declaraciones como las del candidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, quien pidió "convertir en queso gruyere" a los delincuentes. Consultado sobre si acuerda con la discusión respecto a la pena de muerte, Berni manifestó no temer llevar adelante una discusión de ese calibre. “Es imperfecta y constitucionalmente inviable, pero si me tengo que sentar a discutirla no le saco el culo a la jeringa”, dijo.

“Soy católico, la vida solo la puede sacar aquél que la da, desde lo técnico y lo moral no me temblaría el pulso en aplicar la pena de muerte, no me asustaría aplicarla”, dijo. También aclaró que “técnicamente uno corre el riesgo de ejecutar a un inocente”.

Por otro lado, habló sobre la aplicación de la seguridad en el gobierno de Cambiemos. “Durante los cuatro años de Macri hubo pena de muerte”, definió de forma sorpresiva. Luego aclaró que hacía referencia a la Ley de Derribo que firmó el ejecutivo que encabezaba Mauricio Macri y tenía como ministra de Seguridad a Patricia Bullrich.

“En ese marketing de la lucha contra el narcotráfico, la Ley de Derribo es una pena de muerte peor que la tradicional que conocemos de países como Estados Unidos donde hay un juicio previo y la posibilidad defensa, en esta caso no”, dijo Berni. Además cuestionó la medida por no haber derribado ningún avión. “En Argentina hubo pena de muerte, la inventó Macri como parte del marketing pero hubo cero derribos”, criticó.

La muerte de Roberto Sabo

En un pasaje de la entrevista, Berni reconoció que dio la orden de desplegar los gases lacrimógenos contra los vecinos que se manifestaban contra la inseguridad frente a la Comisaría Segunda de La Matanza. “Yo di la orden, la comisaría no se toca, lamentablemente el 99% de la gente que estaba en la marcha estaba en paz, pero siempre hay grupos de infiltrados que van por el lío”, develó. En la semana, había justificado el accionar argumentando que si la policía no actuaba "prendían fuego la comisaría".

Respecto a la inseguridad en el territorio bonaerense, dijo que las estadísticas marcan tres homicidios por día y comparó el número de los delitos entre su gestión y la del 2019, expresando que bajaron un 25% en promedio.

También lanzó un dardo a integrantes de los gobierno provincial y nacional, diciendo que “hay una larga fila de funcionarios públicos que deben la cara... Debemos dar explicaciones”.

¿Se va Berni?

Entre declaraciones cruzadas, off the record y palabras del propio Berni sobre versiones que marcaban que podía dejar el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires luego de las elecciones, el funcionario aseveró que sigue "evaluando un montón de cosas" pero que no va a dejar al gobernador Axel Kicillof en este momento candente.

“En esta situación, como está la provincia, y con la lealtad que le debo a un gobernador que puso todo lo que había que poner para que ese plan integral funcione, no puedo dejarlo en el momento más difícil, con un diciembre que le puedo garantizar que va a haber que hamacarse”, expresó.

