Aníbal Fernández contradijo a Berni: “Las estadísticas son nada, estamos hablando de una vida humana truncada"

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández se refirió a los reclamos de los vecinos de Ramos Mejía tras el asesinato del kiosquero Roberto Sabo. En declaraciones a los medios antes de ingresar al ministerio, el funcionario contradijo al ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, que se amparó en las estadísticas para defender el trabajo policial en el territorio bonaerense. Al respecto Fernández dijo: 'Las estadísticas son nada.. estamos hablando de una vida humana truncada... es algo muy delicado y cuidadoso".

Los dichos de Fernández nacen como respuesta a las afirmaciones de Berni quien había señalado en una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red: "No fue una cuestión policial. Un agente forcejeó con el delincuente a la salida. El patrullero estaba pasando por ahí. Y se detuvo a los dos. Me hablan de prevención. ¿Qué es la prevención?, se preguntó. ¿"Poner un policía en cada esquina de la provincia de Buenos Aires? Cada 100 manzanas hay 2,1 policías custodiando. Por eso se compraron los móviles. La policía respondió", aseguró.

En su habitual encuentro con los periodistas, Fernández explicó su posición: 'Es un momento muy triste y doloroso' 'venimos trabajando hace un mes con Municipio de la Matanza, venimos haciendo un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos con los que contamos. Ante esta desgracia no se puede decir otra cosa que solidarizarnos con la familia. En La Matanza estamos evaluando punto por punto cuál es la mejor forma de estar presentes. Ayer envié 500 efectivos más".

Sobre la represión en Ramos Mejía desatada cuando los vecinos reclamaban más seguridad tras el brutal crimen de Roberto Sabo, Fernández dijo: 'Nunca voy a estar del lado de la represión, no hago valoraciones de nadie, no soy celador de nadie. Hace 40 días que estoy en el cargo, hace 20 días que trabajamos con La Matanza específicamente y la Gendarmería analizando los lugares donde podemos estar, ojalá hubiéramos podido llegar a prevenir este hecho.

Por úlltimo se refirió a los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich: "Es una señora sin formación de ningún tipo, todo lo que hizo dentro de este ministerio, viéndolo desde adentro, es catastrófico. Las veces que le tocó actuar tuvimos dos muertos; Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que no lo pueden explicar, es provocado por ellos, no por la inseguridad'".



Para Sergio Berni, la muerte del quiosquero en Ramos Mejía "no fue una cuestión policial

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, salió a defender el rol de la Policía Bonaerense tras la muerte del quiosquero en Ramos Mejía donde fue increpado por los vecinos enojados por el alto nivel de inseguridad en el conurbano bonaerense.

En una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red, Berni sostuvo que "Ayer no fue una cuestión policial. Un agente forcejeó con el delincuente a la salida. El patrullero estaba pasando por ahí. Y se detuvo a los dos. Me hablan de prevención. ¿Qué es la prevención?, se preguntó. ¿"Poner un policía en cada esquina de la provincia de Buenos Aires? Cada 100 manzanas hay 2,1 policías custodiando. Por eso se compraron los móviles. La policía respondió", aseguró.



"Una persona que estuvo presa del 2014 al 2020 por robo agravado, sale de la cárcel sin resocialización, no hay seguimiento del patronato de liberados y comete el delito con un menor. Cuando sale en el 2020 que piensan que va a hacer? El delincuente se pidió un Uber, salió a recorrer con un montón de plata en la mochila para llevarse nada", continuó el funcionario de Axel Kicillof.

La familia del kiosquero asesinado: "Agradezco a Alberto y Cristina por largar a todos los asesinos"

Familiares de Roberto Sabo, hombre asesinado a manos de una pareja el domingo 7 de noviembre, reclamaron por la muerte del kiosquero. "Agradezco a Alberto y Cristina por largar a todos los asesinos", fue una de las frases irónicas de mayor resonancia.

Sabo fue asesinado de un solo disparo alrededor de las 14, en Avenida de Mayo al 800 y a 300 metros de la Comisaría Segunda de La Matanza. Por el hecho fueron detenidas dos personas. Una de ella fue identificada como un menor de edad.

Los delincuentes, un joven de 29 años y una chica de 15, entraron al kiosco con fines de robo y, en circunstancias que todavía no pudieron ser determinadas por la Justicia, le dispararon cinco veces al hombre de 48 años, para luego darse a la fuga.