Ramos Mejía: furia e incidentes durante la protesta por el asesinato de un kiosquero

Vecinos de Ramos Mejía condenaron este domingo 7 de noviembre el asesinato de un kiosquero a manos de una pareja, hecho delictivo que tuvo lugar a tan son 300 metros de la comisaría de aquella ciudad situada en el partido de La Matanza.

Roberto Sabo, un hombre 48 años y padre de mellizos de 16, fue violentamente asesinado de un solo disparo alrededor de las 14, en Avenida de Mayo al 800. Por el hecho fueron detenidas dos personas. Una de ella fue identificada como un menor de edad.

Los delincuentes, un joven de 29 años y una chica de 15, entraron al local con fines de robo y, en circunstancias que todavía no pudieron ser determinadas por la Justicia, le dispararon en la cabeza a Sabo, para luego darse a la fuga.

El momento en el que las fuerzas de seguridad detuvieron a la pareja que asesinó al kiosquero en Ramos Mejía.

Mientras el comerciante perdió la vida en el acto, con el fin de completar el escape, los asaltantes en primer lugar le robaron el auto a un remisero y luego la moto a un repartidor delivery. Finalmente, pudieron ser detenidos por las fuerzas de seguridad.

Acto seguido, se los llevó a la Comisaría Segunda de La Matanza. Frente a un nuevo hecho de inseguridad, vecinos y comerciantes de la zona, una de las áreas de mayor poder adquisitivo del distrito, iniciaron una protesta para reclamar justicia y seguridad.

La protesta comenzó pasadas las 18, cuatro horas después del crimen. Los manifestantes se trasladaron a la puerta de la comisaría de Avenida de Mayo 549, donde una hilera de oficiales les impidieron el ingreso. “Hijos de put..., hijos de put...”, gritaban en conjunto.

Marcha en Rosario por el asesinato de un joven arquitecto: "Que los jueces y políticos hagan algo"

Al mismo tiempo, cortaban la calle e iniciaban una fogata. "La Policía llegó rápido e hizo lo que tenía que hacer. Acá lo que fallo es la prevención. No puede ser que se pierda una vida humana de esta manera", expresó un vecino en diálogo con Todo Noticias.

“¿Ahora vienen?”, “vienen cuando no pasa nada ustedes. ¿Dónde está el ministro de Seguridad, el Gobernador...? ¿Dónde están?”, Estamos cansados, loco. Yo soy un laburante”, increpaba otro ante la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

Entre los carteles que se destacaban a lo largo de la protestas, se podían leer consignas como “Basta de Zaraza” y “Matanza zona liberada”. Sin embargo, una de ellas destacaba, y decía: “Algo peor que un político corrupto es un ciudadano que los defienda”.

Entre los autoconvocados, se lo vio a Pedro Sabo, el padre del kiosquero, quien lloró frente a las cámaras. “Arruinaron una familia”, dijo el hombre y agregó: “No sé si mañana no voy a trabajar y me matan a mí también. Estoy desconsolado”.

"Quiero agradecer a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, que larga a los chorros y a todos los asesinos y matones para asesinar a la gente en la calle. Gracias Alberto. ¿Por qué no venís a dar la cara acá?", concluyó entre sollozos.

A las 21, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, arribó a la comisaría de Ramos Mejía, lo que provocó los gritos, silbidos e insultos de manifestantes. Mientras lo calificaban de "asesino", arremetían contra los escudos de las fuerzas, intentando llegar a él.

Frente a la falta de respuestas de las autoridades, funcionarios y el intendente Fernando Espinoza, convocaron a una nueva protesta frente a la Comisaría Segunda para el lunes 8 de noviembre bajo la consigna "Justicia y Seguridad por otra muerte más".

JFG