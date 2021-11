Para Sergio Berni, la muerte del quiosquero en Ramos Mejía "no fue una cuestión policial"

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, salió a defender el rol de la Policía Bonaerense tras la muerte del quiosquero en Ramos Mejía donde fue increpado por los vecinos enojados por el alto nivel de inseguridad en el conurbano bonaerense.

En una entrevista con Luis Novaresio por radio La Red, Berni sostuvo que "Ayer no fue una cuestión policial. Un agente forcejeó con el delincuente a la salida. El patrullero estaba pasando por ahí. Y se detuvo a los dos. Me hablan de prevención. ¿Qué es la prevención?, se preguntó. ¿"Poner un policía en cada esquina de la provincia de Buenos Aires? Cada 100 manzanas hay 2,1 policías custodiando. Por eso se compraron los móviles. La policía respondió", aseguró.



"Una persona que estuvo presa del 2014 al 2020 por robo agravado, sale de la cárcel sin resocialización, no hay seguimiento del patronato de liberados y comete el delito con un menor. Cuando sale en el 2020 que piensan que va a hacer? El delincuente se pidió un Uber, salió a recorrer con un montón de plata en la mochila para llevarse nada", continuó el funcionario de Axel Kicillof

Protesas de los vecinos en Ramos Mejía tras la muerte de Roberto Sabo

Ramos Mejía: furia e incidentes durante la protesta por el asesinato de un kiosquero

El asesinato del quiosquero

Roberto Sabo, un hombre 48 años y padre de mellizos de 16, fue asesinado de un solo disparo alrededor de las 14, en Avenida de Mayo al 800. Por el hecho fueron detenidas dos personas. Una de ella fue identificada como un menor de edad.

Los delincuentes, un joven de 29 años y una chica de 15, entraron al local con fines de robo y, en circunstancias que todavía no pudieron ser determinadas por la Justicia, le dispararon en la cabeza a Sabo, para luego darse a la fuga.

Conmovido por la muerte de su hijo, Pedro Sabo criticó al presidente y a la vicepresidenta por el trágico hecho. “Quiero agradecer a Alberto y Cristina que largan a los chorros, a todos los asesinos y matones a matar a gente buena a la calle. ¡Gracias Alberto y gracias Cristina!”, manifestó con dolor frente a las cámaras de TN.

Sergio Berni se hizo presente horas después Sin embargo, su llegada no fue bien tomada por los vecinos que comenzaron a increparlo y se abalanzaron contra el cordón de seguridad para exigir justicia.

En las imágenes se observa la llegada del funcionario provincial y el abordaje de la gente que se encontraba reclamando. Posteriormente se le enciman, entre empujones y forcejeos, al grito de "¡hijo de p..., hijo de p...!".

El padre de Roberto Sabo

"Los vecinos están angustiados y con razón, sostuvo el funcionario bonaerense. Cuando me enteré lo primero que pensé y dije es 'seguro tiene antecedentes'. Estamos preocupados. La Provincia de Buenos Aires tiene una enfermedad endémica que es la inseguridad", comentó Berni tras el hecho.

"Entiendo el dolor del padre y de todos los vecinos, es terrible pasar una situación así. Hay un factor cultural muy importante, una degradación económica y de educación importante. Los patrones de los delincuentes son siempre los mismos: fuera del sistema, sin control. Me comprometí con los vecinos tener la semana una reunión barrio por barrio", completó.

FL