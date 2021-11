Berni no descartó su renuncia: "Me voy a tomar 24 horas tras las elecciones para recapacitar"

En medio de las críticas por el crimen de un kiosquero en Ramos Mejía y los rumores de renuncia por sus discrepancias con el Gobierno nacional, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, no descartó dar un paso al costado después de las elecciones.

"Me voy a tomar 24 horas después de las elecciones para recapacitar muchas cuestiones políticas en las que tengo diferencias", expresó el funcionario en declaraciones a radio La Red.

Por otro lado, al ser consultado si pensaba en presentar la dimisión a su cargo, no negó esa posibilidad, y en cambio sostuvo que "no se trata de renunciar o no renunciar, es indistinto, pero lo importante es si el Gobierno puede retomar el rumbo que todos queremos".

Para Sergio Berni, la muerte del kiosquero en Ramos Mejía "no fue una cuestión policial"

Berni, tras el crimen del kiosquero Roberto Sabo, ocurrido este domingo en Ramos Mejía, dijo que no se relacionaba con una "cuestión policial", al destacar la rápida detención de la pareja responsable, sino a "un sistema que no funciona". El ministro fue cuestionado por un nuevo hecho de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

Pocas semanas atrás Berni sostuvo un tenso intercambio con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a quien le cuestionó su respuesta ante el conflicto con la comunidad mapuche.

Las discrepancias entre el ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, y su par bonaerense, Sergio Berni.

Berni sostuvo que la Nación tendría que haber enviado tropas a la zona ante la posibilidad de que se estén llevando a cabo actos terroristas.

Fernández respondió que las opiniones de su par bonaerense "lo tienen sin cuidado" y "no mueven el amperímetro", y consideró "irresponsable" tildar las acciones de integrantes de la comunidad mapuche como "actos de terrorismo".

Sergio Berni cruzó a Aníbal Fernández y lo trató de "soberbio": "¿Le hago un dibujito?"

"Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia", expresó en medio del conflicto Berni, quien recordó además el resultado adverso en las PASO.

ED