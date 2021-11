La familia del kiosquero asesinado: "Agradezco a Alberto y Cristina por largar a todos los asesinos"

Familiares de Roberto Sabo, hombre asesinado a manos de una pareja el domingo 7 de noviembre, reclamaron por la muerte del kiosquero. "Agradezco a Alberto y Cristina por largar a todos los asesinos", fue una de las frases irónicas de mayor resonancia.

Sabo fue asesinado de un solo disparo alrededor de las 14, en Avenida de Mayo al 800 y a 300 metros de la Comisaría Segunda de La Matanza. Por el hecho fueron detenidas dos personas. Una de ella fue identificada como un menor de edad.

Los delincuentes, un joven de 29 años y una chica de 15, entraron al kiosco con fines de robo y, en circunstancias que todavía no pudieron ser determinadas por la Justicia, le dispararon cinco veces al hombre de 48 años, para luego darse a la fuga.

Ramos Mejía: vecinos marchan para pedir justicia por el kiosquero asesinado

Horas después de lo sucedido, y durante la primera jornada de protestas, el padre de la víctima brindó declaraciones a los medios de comunicación. Con bronca, dolor y en shock, Pedro Sabo acusó al Gobierno de “largar a los chorros y a todos los asesinos”.

“Quiero agradecer a Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) que largan a los chorros, a todos los asesinos y matones a matar a gente buena a la calle. ¡Gracias Alberto y gracias Cristina!”, señaló entre lágrimas y en diálogo con Todos Noticias.

“Todos los días hay muertos. Se acuerdan de los 30 millones que desaparecieron. Ojalá que vengan los militares y maten a todos estos hijos de puta. Si los políticos quieren gobernar al país, que gobiernen, pero hay que armar al ejército”, agregó a continuación.

Junto a ello, y en el segundo día de reclamo por justicia y mayor seguridad, Sandra Giglio, la cuñada de Sabo, aseguró que el hombre "era un laburante que le daba todo a su familia" y que los delincuentes le dieron "seis tiros", pero que no le robaron "nada".

"Era un laburante que le daba todo a su familia y tenía dos hijos. Hace 40 años que tienen el kiosco. Creo que primero lo tenía el papá", contó la mujer en diálogo con Jorge Pizarro en el programa "Mejor Ahora" que se emite por Radio Rivadavia.

Asimismo, la cuñada de Sabo añadió: "Fue un intento de robo y no robaron nada, dejaron todo adentro del kiosco, hasta el arma dejaron. Para ellos sabemos que la vida no vale nada. Porque si van a robar y te matan es porque la vida no vale nada".

Kiosquero asesinado en Ramos Mejía: marcha e incidentes con balas de goma y gases lacrimógenos

Paula, la exesposa de Roberto, contó a horas de la tarde del lunes haberse reunido con el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. “Lo único que le pedí fue que, si el día de mañana mis hijos quieren tener un negocio, me den seguridad”, sostuvo.

"No hay seguridad, llamás a la ambulancia y no viene nunca. Es como que se está empobreciendo Ramos Mejía. Es una tristeza muy grande. Hoy, no pasaron ni 24 horas, y ya hubo un robo a media cuadra. ¿Qué nos pueden brindar?”, dijo.

Bajo la misma línea, Patricia, la actual esposa del kiosquero que fue víctima del crimen, sostuvo: “Lo mataron por nada. Siento mucha tristeza, dolor, era una persona que la quería todo el mundo. Era un buen padre, un buen hijo, un buen vecino".

“Si sigo adelante es por sus hijos que viven conmigo también, uno tiene 18 y el otro 25. Los padres también vivían de Roberto y están destrozados. Destruyeron varias familias”, concluyó. Luego fue el turno de Tomás, el menor de los hijos de Roberto.

“Mi viejo trabajaba de domingo a domingo. Se levantaba a las 7 de la mañana y estaba todo el día en su negocio. Siempre le gustó su trabajo. El kiosco era su vida y vino un hijo de p... y nos arruinó la vida a todos", remarcó entre lágrimas.

Y comentó: "Toda la vida le tuve miedo a la muerte y ayer me lo sacó a mi papá. Se quejan de que los pibes se van del país, pero tampoco hacen nada para que se queden. Yo me quiero ir del país: no me dan nada acá. Tengo más futuro en cualquier otro lado”.

El exabrupto de Espert sobre el crimen del kiosquero: “Transformemos en queso gruyere a un par de delincuentes”

Acto seguido, el micrófono le fue cedido a Nicolás, otro de los hijos y hermano de Tomás: “Mi papá estuvo siete años laburando para comprarse su casa y darnos lo mejor a nosotros. Trabajaba de domingo a domingo. Al final, lo mataron por laburar”, expuso.

Terminando con sus declaraciones a los medios televisivos, admitió que frente a lo ocurrido, ahora le "da miedo venir a trabajar al lugar donde mataron a mi papá. Él era mi compañero de trabajo, mi amigo, mi jefe, era todo...", finalizó.

JFG / ED