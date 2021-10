Declaró la joven que denunció a Lautaro Teruel y dos amigos por abuso sexual: "Se turnaban"

Declaró la joven que denunció a Lautaro Teruel y dos amigos por abuso sexual agravado. "Se turnaban", fue el tenebroso detalle que dio la joven sobre el presunto hecho ocurrido en 2014 en el marco del juicio que involucra al hijo del músico de Los Nocheros en la ciudad de Salta.

A tan solo cuatro días de iniciado el proceso judicial, en las últimas horas el testimonio de la joven que denunció ser víctima de una violación en manada por parte de Lautaro Teruel, Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán sacudió la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, lugar donde se lleva a cabo el juicio.

La joven de 26 años declaró sin la presencia de los imputados y el público en la sala, con asistencia psicológica mediante. En ese marco ratificó su denuncia y expresó que "se sintió horrible", algo que le provocó múltiples trastornos, como ataques de pánico.

"Ellos hacían de cuenta que nada había pasado. Eso me hacía pensar que yo era culpable. Al no haberlos bloqueado y al no haber hecho nada al respecto, me sentía cada vez más afectada", señaló.

Se trata de un hecho que habría ocurrido en el verano de 2014, en la casa de Teruel. La joven -quien al momento del episodio tenía 19 años- dio detalles estremecedores del episodio en el que ocurrió la presunta violación y por el cual imputaron al hijo de Mario Teruel y los dos hombres por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas.

Lautaro, hijo del músico Mario Teruel, está imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado.

El testimonio de la joven

Según dio a conocer la Justicia salteña, la joven -cuya identidad no trascendió sino apenas las siglas P.F.G- relató que en en aquel entonces se encontraba en un bar con un amigo cuando le llegó un mensaje de parte de Teruel, Farfán y Rodríguez en el que le proponían hacer algo esa noche, por lo que ella los invitó al lugar en el que estaban con su amigo, quien se retiró más tarde.

Luego de beber y comer, Teruel les propuso ir a una fiesta en la casa de una amiga situada en el barrio El Huaico, a lo cual la presunta víctima aceptó dado que no tenía otros planes, a donde se dirigieron en el auto de Teruel y en donde bailaron entre todos, copas mediante. Cabe destacar que la joven tenía una relación amistosa con Farfán, mientras que con Teruel era "mas superficial".

Con respecto a la relación previa con uno de los imputados, P.F.G señaló que conocía a Rodríguez de antemano, que "ya le había gustado" y que aquella noche "pegaron onda", tras lo que intimaron. "Todo comenzó a subirse de tono", manifestó la joven quien asegura ya para el momento haberse sentido afectada por los efectos del alcohol.

Según consta en la declaración de la denunciante, los imputados decidieron irse de la fiesta, por lo que invitaron a la joven a un boliche en la calle San Luis, quien decidió ir con la idea de continuar la noche, ya que no quería irse a su casa sola en ese estado.

Como el boliche estaba casi vacío, el grupo decidió ir para la casa de Teruel, un lugar que la joven conocía por otros eventos sociales que sucedieron en el quincho y el patio del inmueble. Allí, Rodríguez llevó a la joven a una habitación en el piso superior donde había una cama chica y una ventana. "Ella lo siguió porque quería estar con él", consta en la información provista por la justicia salteña.

Sin embargo, cuando estaban teniendo relaciones, Teruel ingresó desnudo a la habitación -ella se encontraba de espaldas a la puerta- y la violó, según el crudo relato de la joven. Ante el hecho, manifestó que Rodríguez -con quien declaró haber tenido sexo consentido y cuidado- no dijo nada y salió de la habitación.

Fue entonces que entró Gonzalo Farfán, también desnudo, por lo que a la joven le dio la sensación de que “se estaban turnando” para abusar de ella, por lo que "se sintió horrible" y sostuvo que no sabía qué podía pasar y que le costaba reaccionar.

Finalmente decidió cambiarse y bajó sola las escaleras. “Estaba muy nerviosa y perdida”, dijo la joven quien reveló que se vistió y salió de la habitación, tras lo que se retiró en un taxi junto a Farfán, porque vivía cerca de su casa, pero en el camino no hablaron.

Cuatro años pasaron para que en diciembre de 2018 la presunta víctima compartiera su traumática experiencia en la red social Facebook, luego de una charla que mantuvo con una amiga en Buenos Aires, y envalentonada por la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra Juan Darthés. Precisó que en ese momento escribió un borrador y, en un impulso, lo publicó, como "un desahogo".

La joven comentó que después del hecho comenzó a tener ataques de pánico y que intentó hacer terapia, pero no pudo continuar porque no podía hablar de lo ocurrido en casa de Teruel en aquel verano.

"El hecho de reprimir tanto el tema hizo que, a lo largo del tiempo, empezara a manifestar problemas en relación a otras personas, cierta fobia social, y problemas de autoestima. Me culpaba", explicó la denunciante.

​Tras el testimonio de la víctima, declararon otras dos testigos y, finalmente, cerca de las 17, Rodríguez optó por dar su versión del hecho, se declaró inocente y rompió en llanto.

Por qué hechos está imputado Lautaro Teruel

Lautaro Teruel está imputado en una primera causa por abuso sexual con acceso carnal agravado, por el grave daño en la salud de la víctima en concurso ideal con exhibiciones obscenas agravadas, continuadas en concurso ideal con corrupción doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.

Y en la segunda causa, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, en coautoría con Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

El pasado martes 28 de septiembre Mario Teruel, músico y padre del acusado, declaró que su hijo le confesó los abusos sexuales, y negó conocer a la víctima de la segunda causa.

El juicio comenzó el lunes, y durante la primera jornada, el acusado se abstuvo de declarar. En tanto, la madre de una de las víctimas brindó detalles de los hechos denunciados en su contra.

El proceso oral y público está a cargo de los jueces de la Sala III del Tribunal de Juicio de Salta, Carolina Sanguedolce, María Gabriela González y Pablo Farah.

