Thelma Fardín: "Hoy estamos más cerca de la justicia"

La actriz Thelma Fardín brindó una conferencia de prensa junto a su abogada, la doctora Sabrina Cartabia, pasafas las 9 de la mañana. Lo hizo luego de conocerse la decisión de la justicia de Nicaragua, que pidió la detención de Juan Darthés por violación agravada.

La conferencia se realizó en el teatro "El Picadero", ubicado en el Pasaje Enrique Santos Discépolo 1.845 de la ciudad de Buenos Aires. Fardín contó con la presencia y el apoyo del colectivo Actrices Argentinas durante su exposición.

Ayer miércoles 16 de octubre, tras conocer la decisión de la fiscalía de Nicaragua de pedir la detención de Darthés por el delito de violación agravada, la actriz que en diciembre de 2018 lo denunció en aquel país, se expresó en las redes sociales y dijo que "si esto sirve para que una persona del otro lado no se sienta sola, valió la pena".

"Hace 11 meses nos tomábamos ese avión hacia Nicaragua. Con el corazón en la mano y la fuerza y la convicción de que las cosas tienen que ser de otra manera; la certeza de que la vergüenza tenía que cambiar de vereda. En mi amiga Lu viajaron todas mis amigas; en Lu viajaron mis compañeras apoyándome y dándome la mano cada vez que pensé que no iba a resistir una pericia más, una traba más", relató la artista en su cuenta de Instagram.

En su publicación, a la que acompañó con una foto en la que se la ve junto a su a amiga en un avión, Fardin escribió: "Pienso en la charla que tuvimos antes de salir para la fiscalía 'si esto sirve para que una persona del otro lado no se sienta sola, valió la pena' y hoy estamos acá, hoy veo como esa charla se convirtió en todas las pibas que continuaron con la enorme cadena de liberación".

Todas las denuncias a Juan Darthés: Calu Rivero, Thelma Fardin, Ana Coacci y Natalia Juncos

La conferencia

El colectivo de Actrices Argentinas leyó en conjunto su propio escrito en el que consignó: "Hoy volvemos a reivindicar la valentía de nuestras compañeras Calu Rivero, Anita Co y Natalia Juncos a quienes se intentó disciplinar por atreverse a denunciar acoso y abuso del mismo sujeto contra las que se iniciaran causas por calumnias e injurias y por daños y perjuicios. Hoy que conocimos la acusación formal por el delito de violación agravada acompañamos el comunicado de Thelma". "No nos callamos más, que se haga justicia por nuestra compañera y por todes, esto recién empieza", concluyeron.

"Hoy estamos más cerca de la justicia. En la investigación que se llevó a cabo a partir de mi denuncia se concluyó que existe prueba contundente para acusar a Juan Pacífico Dabul por el delito de violación gravada. Pero este es un caso excepcional, las cifras dan cuenta de una realidad donde abunda la impunidad", manifestó Fardín en la conferencia de prensa que arrancó pasadas las 9 de la mañana.

Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo, no soy la excepción sino la regla

"Romper el silencio tiene costos caros para quienes denunciamos, aún cuando nos sometamos a todo lo que se nos exige. Somos juzgadas y revictimizadas. El problema es sistémico, el poder judicial no contempla los tiempos de las víctimas; tampoco ha desarrollado estándares de pruebas para investigar este tipo de delitos. Se condena a las víctimas al silencio y a la vergüenza y se garantiza la impunidad para los atacantes. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo, no soy la excepción sino la regla", afirmó.

"Juntas logramos hacer de una experiencia personal traumática un hecho político, que se convirtió en el disparador para que muchas se animen a exigir que la impunidad, la crueldad del silencio y la soledad dejen de ser parte de la vida diaria", valoró Fardín. "Haremos todo lo posible para seguir adelante y que prevalezca el derecho a la verdad. Tenemos la obligación histórica, política y social de luchar para lograrlo", finalizó.

Al contestar a las preguntas de la prensa, la actriz destacó la excepción que representa su caso dentro de la Justicia: "Yo soy una afortunada porque tengo este colectivo atrás que me sostiene, esta no es la realidad de esta olla enorme que destapamos en diciembre, no es la realidad de millones de mujeres", lamentó la artista.

La actriz resaltó: "Las cifras que se manejaron son la que realmente reflejan una sociedad que evidentemente necesitaba hablar de esto. En lo personal, por supuesto que para mí es un logro haber avanzado y que la justicia se haya expedido de esta manera,. Sabía que eran muy pocas las probabilidades porque como cuento en el comunicado son muy pocos los casos que avanzan y son elevados. La verdad es que mi sanación no estaba puesta en esto, por supuesto que creo que es importante y no solo para mí, sino como símbolo para lo que significó esta denuncia, para el movimiento de mujeres y para la lucha que venimos dando pero hay que resaltar que esto no es lo que sucede habitualmente en la mayoría de los casos".

Por otro lado, Fardín argumentó que la Justicia necesita actualizarse a los nuevos tiempos y a formarse con perspectiva de género dado que hay un "evidente agujero". "Necesitamos tener la libertad de hablar, que hablar sea realmente una posibilidad porque el miedo con el que nos adoctrinan, el bozal que una siente, es que no solamente una tiene que sobreponerse al hecho traumático, sino que además tenés la posibilidad enorme que la persona al día siguiente te mande una carta documento", amplió.

Necesitamos tener la libertad de hablar, que hablar sea realmente una posibilidad porque con el miedo nos adoctrinan

"En promedio una víctimas tarda 33 años en poder hablar. Entonces no puede ser que la posibilidad de denunciar prescriba tanto antes, si una víctima tiene esta necesidad de hacer un proceso que es mucho más complejo que el que la Justicia pide", sostuvo y que esta formación del sistema judicial tiene que servir también para que la persona "no tenga que contar una y otra vez lo que vivió".

"El estado no tiene la infraestructrua para dar respuesta a las denuncias (...). Las mujeres no tienen donde golpear una puerta", denunció. "Es importante que quienes tienen las herramientas reales, que la infraestructura del estado se ponga al servicio de esta problemática", completó.

B.D.N./FeL