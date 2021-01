Denunciaron a Insfrán por torturas, tratos inhumanos y privación de la libertad

El abogado Alejandro Sarubbi Benítez presentó formalmente una denuncia contra el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y el presidente Alberto Fernández por "por violación de deberes, abuso de autoridad, abandono de persona, tortura, tratos inhumanos, privación ilegal de la libertad, traición a la Patria, entre otros".

Las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron detenidas durante varias horas tras ser acusadas de instigación, desacato a la autoridad y violación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) impuesto en la provincia.

Neme y Ruiz Díaz habían presentado a las afueras de una de los tantos centros de aislamiento por casos de coronavirus, con la intención de denunciar hacinamiento, falta de higiene y profesional de la salud, malos tratos, entre demás detalles.

En la misma línea, y través de la red social Twitter, Sarubi Benitez anunció: "Presenté formal denuncia penal contra Gildo Insfrán y Alberto Fernández por violación de deberes, abuso de autoridad, abandono de persona, tortura, tratos inhumanos, privación ilegal de la libertad, traición a la Patria, entre otros, por sus crímenes en pandemia".

Previo a difundir las imágenes de la denuncia, el abogado que ganó reconocimiento por su acusación hacia "La Faraona" por presunta pedofilia, alegaba: "En Formosa, el delincuente Gildo Insfrán mandó a detener a una abogada que presentó varios habeas corpus por las detenciones ilegales de su gobierno. La última vez que vimos algo así fue en la última dictadura militar".

El documento comienza con un pedido de investigación por los delitos anteriormente mencionados tanto sobre Fernández como para Isfrán. Procede a detallar, también, los momentos particulares en los que se incurrieron en estos crímenes.

"Desde el inicio de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se conocieron múltiples secesos de vulneración a los derechos humanos en la provincia de Formosa", afirma el texto de la denuncia, que acusa al gobernador Isfrán de acplicar "cuanta medida correctiva se le ocurrió para justificar su mero deseo de ostentar su poder".

Tras ejemplificar episodios de represión en manifestaciones, prohibiciones de ingreso a la provincia, maltrato laboral y persecución ideológica, la denuncia afirma que "todo aquel que se atreva a desoír los caprichos del gobernador, es encarcelado sin más trámite".

"En lo relativo al presidente Alberto Ángel Fernández, la ecuación es obvia: cuando aparece públicamente elogiando a Isfrán, no hace más que encubrir un comportamiento burdamente delictivo y tiránico" atacó el abogado para concluir recalcando: "No solo lo encubre, si no que también pone de manifiesto una evidente predilección por el irrespeto a la vida constitucional y democrática.

