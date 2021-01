Noticias Relacionadas Formosa: concejal denunció a Gildo Insfrán y lo acusó de cometer delitos de lesa humanidad

La abogada y concejal opositora en Formosa, Gabriela Neme, fue detenida este jueves 21 de enero mientras encabezada una protesta días después de denunciar al gobernador Gildo Insfrán por las condiciones de los centros de aislamiento para pacientes con covid y lo acusó de cometer delitos de lesa humanidad.

Días atrás, Neme radicó una denuncia contra Insfrán y su ministro de Gobierno Jorge González por las condiciones “inhumanas” en los centros de aislamiento para pacientes con coronavirus donde se registraron incidentes y aseguran que "el hacinamiento y el maltrato es una moneda frecuente".

Este jueves, mientras estaba protestando y transmitiendo la manifestación un Facebook Live en la puerta de un colegio, donde se encontraban personas aisladas, la Policía provincial se la llevó detenida a la seccional primera de la ciudad de Formosa. El momento del arresto quedó registrado en un video que filmó uno de los manifestantes. Abogados y otros políticos se estaban congregando frente a la seccional para que les den información sobre Neme.

En diálogo con TN, el concejal de la UCR, Fabián Olivera, contó: "Fuimos invitados por un grupo de padres en una escuela muy conocida del centro de Formosa. Había familiares que estaban haciendo cuarentena hace más de 20 días, no tenían el resultado del hisopado. Acá los aislamientos se hacen en escuelas, clubes. Fuimos a acompañar a ese grupo de padres y familiares, se manifestaban con ollas y cacerolas, nada de violencia ni armas, éramos 30 personas".

"Empezaron a llegar los policías, terminaron siendo 5 camionetas, nos dijeron que no podíamos manifestarnos, que no podíamos acompañar a los familiares. Les dijimos que no, que necesitaban ser escuchadas las personas. La gente aislada estaba en la ventana pidiendo auxilio, contándonos lo mal que estaban, la situación de higiene, el calor que pasan", siguió.

Formosa: concejal denunció a Gildo Insfrán y lo acusó de cometer delitos de lesa humanidad

En esa línea, comentó: "Me empujan primero a mí, me sacan del grupo de padres, después a Gabriela la empujan contra la pared y cobardemente, entre 6 o 7 policías hombres y mujeres la empiezan a empujar, la suben a la camioneta".

"Nosotros somos concejales, no podemos ir presos de forma tan autoritaria y violenta. No hacíamos nada, no cortábamos la calle. Estábamos acompañando un reclamo", concluyó el concejal.

"Lo que se está haciendo en Formosa es un delito de lesa humanidad y hemos perdido el Estado de Derecho”, aseguró ayer la abogada en diálogo con Reperfilar, quien luego afirmó que el gobernador Insfrán tiene “la suma del poder público”.

Tras conocer la noticia, el diputado nacional, ex gobernador de Mendoza y presidente de la UCR; Alfredo Cornejo, exigió la libertad de la concejal: "Exigimos la inmediata liberación de las concejalas @CelesteRuizDiaz y @gabrielaneme detenidas en la ciudad de Formosa por denunciar la violación de los DDHH que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán".

Exigimos la inmediata liberación de las concejalas @CelesteRuizDiaz y @gabrielaneme detenidas en la ciudad de Formosa por denunciar la violación de los DDHH que lleva adelante el gobernador Gildo Insfrán — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 21, 2021

A la denuncia se sumó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien acusó de "gravísima violación de Derechos Humanos en Formosa" y dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa línea, el bloque de diputados de la CC presentó un proyecto de ley para intervenir por 180 días la provincia de Formosa.

La Coalición Cívica pidió intervenir Formosa y la "caducidad" del mandato de Gildo Insfrán

La iniciativa, de ocho artículos, declara la intervención de los poderes Ejecutivo y Judicial de Formosa "con el fin de garantizar la forma republicana de gobierno" y le otorga al Poder Ejecutivo la facultad para designar a un interventor. A su vez, se dispone la "inmediata caducidad" del mandato de Insfrán.

"Hay una gravísima violación de los derechos humanos en Formosa. El sometimiento, aislamiento y vejación en los establecimientos escolares portantes de personas que están prácticamente sitiadas durante 14 días para entrar a la provincia, aunque no tengan covid, viola el tratado sobre la tortura, el derecho a circular y otra multiplicidad de derechos humanos básicos previstos también en la Convención Interamericana de Derechos Humanos", expresó Carrió.

Tras esta denuncia, Eber Solís, vicegobernador y presidente de la Legislatura de la provincial, manifestó: "Lo que no consiguen (en referencia a la oposición), ni por asomo por los votos, pretenden lograrlo mediante propuestas fascistas y verdaderamente autoritarias. No es la primera vez que el pueblo formoseño recibe un atropello de tan graves características. Tampoco es la primera vez que la dirigente nacional de Cambiemos hace declaraciones incoherentes y aparatosas con el objetivo de dañar y mancillar al que piensa diferente".

EuDr CP