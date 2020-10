Formosa: en la mira por un joven ahogado, el Gobierno dice que no es responsable

Un joven de 23 años murió ahogado al intentar cruzar el río Bermejo y cruzar el límite provincial entre Chaco y Formosa, donde el chico quería llegar para poder ver a su hijo pero por la pandemia no se lo permitían.

En diálogo con PERFIL, desde el Gobierno formoseño aseguraron que "es un hecho doloroso", pero que no se sienten responsables de la tragedia, argumentando que los números sanitarios de la provincia son los mejores del país: "No tenemos muertos por coronavirus y no tuvimos que usar ni un solo respirador".

Luego de que el cuerpo de Mauro Ledesma fue encontrado el domingo 11 de octubre boca abajo en el río Bermejo tras haber intentado ingresar a Formosa para reencontrarse con su mujer y su hija de 3 años a quienes no veía desde enero, se desataron fuertes críticas por las demoras que en los permisos para ingresar a la provincia.

En diálogo con PERFIL, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, informó que hay 4.600 personas en el sistema esperando para ingresar a la provincia. "No nos sentimos responsables, no podemos sentirnos responsables. No negamos la realidad, pero cuando se inscribió no nos permitió a nosotros entender la situación. Toda muerte duele. Sería hipócrita no asumir el dolor de cada una de las muertes", expresó el funcionario.

"Solicitó su ingreso en agosto, el domicilio decía Córdoba. Se inscribió y no nos dio ningún dato para que corroboremos de la existencia de una familia en Formosa. Incluso la madre y los hermanos viven en Chaco. Sentimos muchísmo este tipo de situaciones", dijo.

Asimismo, explicó que las pautas de prioridad de ingreso a la provincia son: la antigüedad del pedido, si tiene domicilio de Formosa, su situación de salud o la de sus familiares si quiere brindarle asistencia, los estudiantes y por cuestiones laborales.

Sabina Frederic calificó de “ejemplar” la política sanitaria del gobernador Gildo Insfrán

En medio de la polémica, la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic calificó de “ejemplar” la política sanitaria del gobernador Gildo Insfrán. Según aseguró González: "Formosa no tiene muertos por coronavirus, desde el inicio de la pandemia tuvimos solo 147 casos. No tuvimos que usar ni un solo respirador. Estos datos quieren decir que las medidas que tomamos son las adecuadas".

"Hay que reconocer que en la Ciudad de Buenos Aires hay miles de muertos y es normal, nosotros tenemos 0 muertos. Si tuviéramos el índice de CABA, tendríamos 780 muertos de COVID. ¿Qué provincias tiene nuestros números? Ninguna", agregó el funcionario.

En esa línea, también añadió que en Formosa no hay "una cuarentena que afecte, la vida es prácticamente normal" y dijo que hay 4.600 personas que esperan poder ingresar a la provincia. "Hay 5 mil formoseños que ya ingresaron al territorio provincial. Es un ingreso administrado", dijo.

En diálogo con TN, la abogada de un grupo de "varados" que no puede ingresar a Formosa, Gabriela Neme, habló del caso de Mauro Ledesma y apuntó contra el Gobierno provincial: "Realmente Formosa es Venezuela. Amenazaron a la familia con quitarle los planes sociales".

La Corte exigió a cinco provincias que informen sobre las razones de los bloqueos de rutas

"Mauro fue como tantos miles de formoseños abandonados a la buena de Dios, tuve contacto con Mauro el 25 de agosto cuando estaba en Santa Fe y no lo dejaban ingresar a Chaco. No lo escucharon. Pedí al Defensor del Pueblo que intervenga por Mauro", expresó.

"La familia no pudo denunciar por el apriete político del gobierno de Insfrán, amenazaron a la mujer y a la mamá de su nena y a la hermana que le sacarían los beneficios sociales, realmente Formosa es Venezuela, es una dictadura", agregó.

En esa línea, contó: "El miércoles 7 le avisó a su amigo de ruta con quien estaba varado que se iba a tirar al río porque no veía la hora de ver a su hijo. Son 50 metros, el Bermejo es un río muy traicionero".

Y también apuntó contra Frederic por sus elogios a Insfrán: "Frederic dijo que es ejemplar el accionar del gobierno de Insfrán. ¿Qué es ejemplar? ¿El abandono? ¿la muerte? A Mauro no le contestaron. A otros les contesta un sistema automático. Formosa es la peor provincia en pérdida de libertades. Te pueden meter preso por cualquier violación de cualquier tipo".

Ante estas afirmaciones, Jorge Gonzáles respondió: "Gabriela Neme es concejal de la ciudad de Formosa. No hacemos política partidaria. Nos parece ruin utilizar este momento para hacer política partidaria. No tenemos afán de dañar gente".

El límite provincial y la situación sanitaria de Formosa

El ministro de Gobierno de Formosa explicó: "Cuando empezó la emergencia sanitaria, tomamos medidas para proteger la salud y la vida. Desde marzo trabajamos en controles interprovinciales por los casos en Chaco".

"Todo el NEA toma vuelos por Asunción, teníamos un flujo muy importante de personas. Salen por Clorinda y ahí van al aeropuerto internacional de Asunción. No van a Ezeiza", dijo y comentó que en ese momento empezaron "con controles domiciliarios".

Advierten por futuros desabastecimientos de seguir creciendo las restricciones provinciales

Sin embargo, contó que cuando el Gobierno nacional habilitó el "regreso a casa" para poder circular entre provincias, fue un punto de quiebre para Formosa: "En un solo días nos entraron 600 personas, nos desajustó todo el sistema. Ahí cambiamos el método. Ahora cada persona que ingresa se le realiza un hisopado de ingreso y otro de control el día 14".

"Tenemos dos zonas de bloqueos sanitario, Clorinda y General Belgrano. Clorinda por el contacto con Paraguay. Hay solo dos pasos habilitados para circulación de bienes. Detectamos muchos pasos irregulares y muchos casos positivos.

Por último, concluyó: "Agilizar el ingreso bajo un resguardo sanitario que nos permitan cuidar la salud de los que ingresan y los que ya están en la provincia. Los números son contundentes".

Una familia denunció que hace 16 días duerme en la ruta

Otro caso que generó polémica es el de una familia que espera a la vera de la Ruta Nacional N°11 en Chaco poder ingresar a Formosa. Aseguran que están hace 16 días varados y duerme sobre una lona ubicada debajo de un acoplado con su hijo de cuatro años.

Según su relato, el padre trabajaba en Córdoba pero perdió su empleo en medio de la pandemia y quería volver a Formosa, su provincia natal. Sin embargo, le negaron el ingreso. “Ya no se qué hacer, estoy desesperado”, dijo el padre de la familia.

Sobre este caso, el ministro de Gobierno de Formosa, Jorge González, explicó: "Hay distintas situaciones. uno de los tantos casos es de una familia que dice que tiene que ingresar porque son de Formosa. Dicen que son de Mojón de Fierro, que tiene mil habitantes, se conocen todos. Pero a ellos no los conoce nadie. Investigamos y hacía 17 años se habían ido del pueblo. Nunca más volvieron y ahora están planteando el regreso a Formosa".

