Ua encuesta refleja el estado de ánimo de los argentinos en la era Milei: "Es una época de deterioro"

Un estudio elaborado por la consultora "Sentimientos Públicos" registró una fuerte caída en el consumo de bienes y servicios en Argentina en los últimos meses. El relevamiento realizó una serie de preguntas para conocer cómo se desarrolla la vida cotidiana durante el Gobierno de Javier Milei y alertó que "7 de cada 10 argentinos conocen a alguien que está deprimido" o siente que su "proyecto de vida está en crisis".

Realizada a nivel nacional con 2.500 casos en los primeros días de octubre y un margen de error de 3,5%, la encuesta dio cuenta de que casi 7 de cada 10 argentinos "disminuyeron cenas afuera o celebraciones". Otros de los sectores más golpeados fueron la indumentaria, el turismo y los artículos para el hogar.

Encuesta: la imagen de Javier Milei vuelve a caer y el 56% rechaza el ajuste a universidades

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, alrededor del 40% bajó su consumo de carne y redujo los insumos en las comidas, entre otras respuestas. "Es una sociedad que achica sus espacios de goce, pero también de sociabilidad. Es una época incómoda, de deterioro, como un suéter rasposo puesto directo sobre la piel", menciona el reporte realizado por la consultora que dirige Hernán Vanoli.

Con respecto a los deseos y expactativas, un 45% de los encuestados cree que la gestión de Milei se dirige a la anarquía, con un estallido social en el horizonte, y un 35% "avizora una nueva época de prosperidad". Un 14%, en tanto, asegura que "no ve cambios sustanciales, "con una inestabilidad permanente con pobreza y sin crecimiento, como los gobiernos anteriores".

En esa línea, entre un 60% y 70% espera que el fundador de La Libertad Avanza (LLA) le aumente a los jubilados, invierta en educación y salud y baje los impuestos. También se destina otro de los partados para hablar sobre las apuestas online y la salud mental.

"La vida cotidiana en la Argentina de Milei no se parece a la de otros tiempos históricos. Se trata de una vida depresiva pero no melancólica, ya que no hay pasados por añorar. Una vida reducida en su consumo, y con una gramática financiera y lúdica a la vez", manifiesta el estudio, que afirma que existe una "idea de justicia social en transformación", donde la esperanza da lugar a una "tensión entre la furia y el escepticismo".

Categorías en las que disminuyó el consumo

En los últimos 6 meses, las personas que participaron del estudio indicaron que redujeron en un 65% las "cenas afuera y las celebraciones". Un 60% detalló que bajó su consumo en salidas "al cine, teatro y espectáculos", un 58% en "ropa y calzado" y un 57% en "Turismo".

"3 de cada 10 suspendieron plataformas de streaming pero también ayuda económica a amigos/familiares. Alrededor del 40% bajaron su consumo de carne, de cafés en cafeterias, de gratificaciones comestibles e incluso de sus insumos en las comidas" destaca.

Y agrega: "En una país con gastronomía premiada y altos niveles históricos de consumo de carne, se come cada vez peor. Menos insumos, menos gratificaciones. También comenta que "un 16%, directamente, optó por suspender desayunos o meriendas" y que un 23% dejó de asistir al psicólogo o de "invertir en salud mental y emocional".

Acorde al relevamiento, se observa un deterioro de aproximadamente un 15% más en el consumo de los mayores de 65 años.

La vida anímica

En otro de sus partados, la encuesta preguntó por la siguiente afirmación: “La gente que conozco está cada vez peor, deprimida o con sus proyectos de vida en crisis”. Un 69% de los encuestado se mostró de acuerdo, mientras que un 31% sostuvo que no. Estos números aumentaron en el segmento de edad de entre 35 y 55 años.

En esa línea, el estudio consideró que el “no future” de fines de los noventas se convirtió en el “black present” de la actualidad, donde la estabilidad emocional es un bien escaso. En el apartado sobre las apuestas online, un 20% aseguró que preferiría vivir de ellas en lugar de su trabajo actual.

"3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años han apostado online o consideran hacerlo por necesidades económicas. Este resultado se eleva a 4 de cada diez cuando filtramos por hombres y aumenta a medida que baja el nivel socioeconómico", expresa.

El porcentaje se eleva al 36% entre votantes de Milei en primera vuelta y se reduce al 15% entre quienes eligieron a Sergio Massa, excandidato presidencial de Unión por la Patria. También comenta que en muchos casos, los jóvenes no solo ven el juego online como una forma de divertirse sino también como "peligrosas estrategias de superviviencia".

"El Mileísmo duro y turboliberal no abandonó la cultura del trabajo. Pero posee una versión diferente de la misma. Un trabajo financiero", explica.

Deseos sobre las medidas del Gobierno

Consultados acerca de sus deseos acerca de qué medidas les gustaría que tome Milei, sin límites de opciones para elegir, entre un 60 y un 70% de los argentinos "fantasearon con un estado que invierta en bienestar social y cobre bajos impuestos".

El aumento de los haberes lideró con un 68%, seguido por una "mayor inversión en salud y educación pública" (65%), la baja de impuestos (60%) y, más atrás, "Renovar la Corte Suprema y a los jueces federales para terminar con las mafias" (48%).

Un poco más atrás que las modificaciones en el Poder Judicial quedaron "bajar la edad de imputabilidad para criminales" (46%), que Milei "renuncie por incapaz" (45%) y "Grandes obras de infraestuctura" (42%).

Luis Caputo confirmó que irían a la Justicia en caso de que el Congreso rechace el veto

"Las medidas económicas no despiertan pasiones sociales. Tampoco el ansia de revancha hacia piqueteros o la privatización empresas públicas", añade la encuesta. los hipotéticos anuncios para eliminar el cepo y liberar todas las importaciones fueron elegidos por un 30%, la encarcelación de manifestantes por un 29%, las privatizaciones por un 28%.

"La dolarización y el temido paso a la posdemocracia (el cierre del Congreso para que Milei pueda avanzar más rápido con su plan de gobierno) cosecharon menos del 10% de los deseos", concluye el reporte.

FP/fl